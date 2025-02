Prontos pro Mundo: 30 estudantes da região do ABC são selecionados para intercâmbio

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulgou na terça-feira (25) a lista dos 500 estudantes selecionados para a segunda etapa do programa Prontos pro Mundo, iniciativa do Governo do Estado que beneficia alunos da rede pública com viagens de intercâmbio a países de língua inglesa. O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas. No ABC, são 30 estudantes.

Os novos 500 selecionados se somam aos 500 alunos classificados no ano passado para as primeiras viagens do programa desde o lançamento — 332 deles já estão em solo internacional e os demais devem viajar nos próximos meses. Anualmente, a Educação deve levar 1.000 alunos para estadias de três meses a países como Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido. São 500 a cada semestre. A lista de seleção está publicada no portal do programa, em: https://www.prontospromundo.educacao.sp.gov.br/.

A proposta da Seduc-SP é selecionar alunos de todas as regiões do estado para a viagem. Das 645 cidades do estado, em 318 delas há ao menos um aluno que cumpriu todos os requisitos, incluindo presença no curso preparatório de inglês e nas aulas regulares do Ensino Médio, aprovação na prova de inglês e boas notas no boletim bimestral.

“Divulgamos os nomes desses 500 estudantes, que totalizam os 1.000 estudantes que viajarão em 2025. Essa é uma alegria muito grande, uma expectativa muito grande e um estímulo para os nossos alunos que viajam no ano que vem”, diz o secretário da Educação do estado de São Paulo, Renato Feder.

Feder destacou ainda o processo de seleção do programa. “O Prontos pro Mundo é uma lei estadual do governador Tarcísio que vai se perenizar, então todos os alunos do 9º ano das escolas estaduais têm que se concentrar no Saresp e depois, na 1ª série do Ensino Médio, estudar inglês para concorrer a uma das vagas do intercâmbio”, explicou o secretário sobre o processo de seleção.