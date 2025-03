Prometeon exibe a Serie 02 na Expodireto Cotrijal 2025

A Prometeon, líder no desenvolvimento, produção e comercialização de pneus comerciais, agro e OTR, marca presença na edição 2025 da Expodireto Cotrijal, um dos principais eventos agrícolas do País. Liderada pela apresentação da sua gama de pneus da Serie 02, a fabricante exibe sua extensa linha de produtos e serviços no evento que será realizado em Não-Me-Toque (RS), entre os dias 10 e 14 de março.

Prometeon Engineered

O principal destaque da Prometeon na Expodireto Cotrijal será a linha de pneus truck e agro da Serie 02. Estes produtos, que levam a marca Prometeon Engineerd no flanco, representam o ápice tecnológico e de desenvolvimento, frutos de anos do know-how e expertise da Prometeon no Brasil. Este investimento em uma renovada e moderna gama de produtos entrega qualidade, robustez e desempenho superiores.

Sobre a participação na feira, Rafael Romanelli, Head Comercial Agro e OTR da Prometeon, fala: “Participar da Expodireto Cotrijal é uma oportunidade estratégica e essencial para nossa empresa, pois nos permite estar mais próximos de nossos clientes e parceiros. A feira é um ambiente dinâmico, onde podemos compartilhar inovações, fortalecer nosso relacionamento com o setor agrícola e apresentar os nossos produtos de alta qualidade, como pneus desenvolvidos especialmente para atender as necessidades do campo”.

“Além disso, a Expodireto Cotrijal é um excelente ponto de encontro para trocar conhecimentos e entender as demandas atuais dos produtores rurais. Isso nos permite melhorar constantemente nosso portfólio e garantir soluções que aumentem a produtividade e a segurança. Além disso, é mais uma importante oportunidade para entregarmos todas as novidades da nossa recém-lançada linha Serie 02 de pneus”, completa.

No espaço da Prometeon, os visitantes terão a chance de descobrir todos os detalhes sobre uma ampla gama de produtos com a marca da empresa, além dos pneus para linha truck da Aeolus, que agora são produzidos pela Prometeon no Brasil.