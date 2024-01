Projetos especiais aproximam a Câmara de São Caetano do cidadão

A Câmara de São Caetano do Sul possui diversos projetos de comunicação que aproximam o cidadão do trabalho realizado pelos 19 parlamentares e pela instituição legislativa. São vídeos e conteúdos relevantes veiculados na TV Câmara no YouTube (@TVCamaradeSaoCaetanodoSul) e nas redes sociais do Legislativo sul-caetanense.

“São informações sobre o mundo da Câmara, a atuação dos vereadores e a história do Poder Legislativo e da nossa cidade. É prestação de serviço para as pessoas, com a devida transparência e responsabilidade que sempre pautam o nosso trabalho”, disse o presidente da Câmara, professor Pio Mielo (PSDB).

Entre os projetos especiais estão o Resumo da Sessão, Cidadão Pergunta, Saiba + São Caetano, Câmara Kids/Sênior, Por Dentro da Câmara, Câmara em Pauta, Nossa História, Baú da Câmara, 5 Curiosidades e Câmara News.

Alguns deles são veiculados semanalmente, outros mensalmente e outros ainda de maneira sazonal, por temporada.

O Cidadão Pergunta é um dos destaques. Nele, os munícipes enviam suas perguntas para os vereadores, que respondem em vídeos curtos e informativos. No Resumo da Sessão, o morador da cidade fica sabendo dos projetos aprovados durante as votações ordinárias e extraordinárias pelos parlamentares e que afetam diretamente sua vida. No Baú da Câmara, pílulas sobre a história do Legislativo de São Caetano, com dados e imagens icônicas, são publicados nos canais de comunicação da Casa.