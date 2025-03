Projetos de Etec investigam qualidade da água e reúso sustentável

Estudantes da Escola Técnica Estadual (Etec) João Maria Stevanatto, de Itapira, desenvolvem três projetos voltados à preservação de recursos hídricos. Os temas abordam tratamento de efluentes, análise da qualidade de córregos urbanos e conscientização sobre o consumo hídrico na indústria. As iniciativas integram pesquisa e prática, incentivando alunos e professores a desenvolver soluções sustentáveis e promover a conscientização ambiental.

Tratamento de Água e Estação de Tratamento de Efluentes de Lavanderia

O projeto investiga métodos para tornar a água potável e desenvolver um sistema de tratamento de efluentes industriais. Alunos do curso técnico em Química, sob orientação do professor Sidnei de Lima Júnior, realizam pesquisas de campo e testes laboratoriais para explorar a obtenção e a aplicação de carvão ativado em processos de filtragem. O objetivo do estudo é viabilizar o reúso da água no setor industrial. O primeiro protótipo está previsto para junho e será apresentado na Semana de Tecnologia da unidade.

Mapeamento e Análise da Qualidade de um Córrego Local

Coordenado pelo professor Adenilson Garcia da Cruz, o estudo envolve alunos dos cursos técnicos em Química e Biotecnologia no monitoramento de um córrego próximo à escola. Com obras de infraestrutura na região, os estudantes analisam possíveis impactos ambientais, como assoreamento e contaminação da água. O projeto avalia parâmetros químicos e biológicos do curso d’água, permitindo um diagnóstico técnico e gerando dados para conscientização da comunidade sobre a preservação dos recursos hídricos.

Consciência sobre a Água Virtual

Alunos do curso técnico em Química também analisam o impacto do consumo hídrico nos processos industriais, sob orientação dos professores Igor Rapp e Camila Cerrutti. O projeto investiga a chamada “água virtual” – volume de água necessário para a produção de bens de consumo. Os resultados serão divulgados em um painel informativo, incentivando a reflexão sobre o uso sustentável da água.

Os projetos desenvolvem uma série de competências, desde a análise de dados até a implementação de soluções sustentáveis. A diretora da unidade, Camilla Mattielo, destaca que as atividades são assertivas e fundamentais para fortalecer o conhecimento técnico e estimular o pensamento crítico entre os estudantes. “Esses projetos incentivam a reflexão sobre a importância de preservar os recursos naturais, além de promover uma abordagem ativa, onde os participantes se tornam agentes de mudança, contribuindo para um futuro mais consciente sobre o uso da água”, diz.

Dia Mundial da Água

As Etecs e Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) do Centro Paula Souza promovem diversas iniciativas em celebração ao Dia Mundial da Água, comemorado neste sábado (22). As atividades têm como objetivo sensibilizar alunos e a comunidade sobre a importância da preservação dos recursos hídricos. Confira a programação.