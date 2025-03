Projetos da Vicar são destaque em noite de gala do automobilismo

Brasília foi o cenário da tradicional noite de premiação dos melhores do ano no automobilismo brasileiro. O evento, que marcou a realização do 28º Capacete de Ouro e o 4º Troféu CBA, com o patrocínio do Banco BRB, condecorou os grandes nomes do Brasil nas pistas ao longo da temporada 2024 e aconteceu na noite da última segunda-feira (10), no Clube Naval.

O jornalista e apresentador Celso Miranda foi o responsável pela condução da cerimônia, que contou com a presença de muitos pilotos – entre eles, o tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, e o tetracampeão da Stock Car, Paulo Gomes. Dirigentes, jornalistas e autoridades também prestigiaram o encontro, como Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal; o CEO da Vicar, Lincoln Oliveira, e o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), Giovanni Guerra, além do presidente do Banco BRB, Paulo Henrique Costa, homenageado como Incentivador do Automobilismo Brasileiro.

Modelos de sucesso — Os projetos implementados pela Vicar em suas categorias foram destacados no encontro como modelos de sucesso para o esporte. Entrevistado pelo mestre de cerimônias Celso Miranda, entre outros membros da imprensa, Lincoln Oliveira detalhou os projetos implantados a partir de 2021, quando o Grupo Veloci adquiriu o controle da Vicar, e enalteceu as iniciativas promovidas pela empresa para alavancar ainda mais o automobilismo brasileiro. Para 2025, a Vicar anunciou um conjunto de premiações que ultrapassam o equivalente a R$ 9 milhões em insumos para serem utilizados pelos pilotos em campeonatos promovidos pela empresa.

“Atualmente, quatro dos cinco campeonatos brasileiros promovidos pela Vicar, incluindo a Stock Car, não têm mais vagas para competidores. Além disso, pela primeira vez no país foi implantado um ecossistema que inclui premiações recordes para os melhores pilotos, privilegiando o talento e criando um ecossistema que leva esses jovens promissores a progredir dentro da escala do automobilismo”, disse Oliveira.

“É um trabalho de todos nós, de todo o time: nosso staff, as federações, a Confederação, e tudo isso só pode resultar em um grande trabalho. É com muita seriedade e governança que vem o sucesso. E é por isso que vamos continuar a desenvolver o projeto que foi criado há quatro anos atrás e que está virando realidade dia a dia. Ainda há muito mais por vir”, salientou o executivo.

Lincoln Oliveira também enfatizou a importância do Banco BRB, o maior patrocinador do automobilismo brasileiro, como pilar fundamental para o desenvolvimento das categorias Vicar nos últimos anos. “Sem o BRB, nada disso teria acontecido. Além da ajuda financeira, existe muita conversa com a governança do Paulo Henrique, que nos ajuda demais a fazer as coisas da forma correta, com desenvolvimento, responsabilidade, grandiosidade e um desafio. Agradecemos imensamente ao amigo e ao governador Ibaneis Rocha. Estou muito feliz”, complementou.

Fórmula 1 – Com 420 troféus entregues, a quarta edição do Troféu CBA premiou os campeões e vices das categorias nacionais chanceladas pela entidade. Já o 28º Capacete de Ouro premiou 21 categorias, com os vencedores indicados após votação junto a mais de 60 especialistas em automobilismo e com curadoria da Revista Racing (veja lista abaixo).

Premiado com o Capacete de Ouro na categoria Internacional em razão do seu título na FIA Fórmula 2 em 2024, Gabriel Bortoleto também foi homenageado durante o evento. O novo piloto brasileiro no Mundial de Fórmula 1 participou por meio de mensagem de vídeo, no qual falou ao lado de Mattia Binotto, chefe da equipe suíça Stake F1 Team Kick Sauber, que Gabriel representa e fará sua estreia no topo do automobilismo neste fim de semana, no GP da Austrália.

Confira os vencedores da 28ª edição do Capacete de Ouro

Top: Augusto Farfus Jr.

Internacional: Gabriel Bortoleto

Stock Car Pro Series: Gabriel Casagrande

Stock Series: Arthur Gama

Turismo Nacional: Ernani Kuhn

Fórmula 4 Brasil: Matheus Comparatto

TCR: Pedro Cardoso

Copa Truck: Felipe Giaffone

NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande e Alex Seid

Copa HB20: Marcus Crestana Indio

Endurance Brasil: Xandynho Negrão / Marcos Gomes

Porsche Cup Brasil: Marçal Muller

Turismo 1.4: Wilton Freitas Pena

Rally: Leonardo Cavaletti / Murilo Spironello

Off Road: Lucas Moraes / Kaique Bentivoglio

Mitsubishi Cup: Frederico Mol / Felipe Dellacqua

Velocidade na Terra: Reck Jr.

Drift: Murilo Sobral

Arrancada: Marco Salles

Kart Revelação: Pietro Belizário

Kart: Matheus Morgatto

Homenagem: Gastão Fráguas: 30 anos do Mundial de Kart e 60º Brasileiro de Kart em 2025

Homenagem: Paulo Henrique Costa: Piloto e Incentivador do Automobilismo Brasileiro