Projeto social Villa Solidária completa um ano com formatura de 62 alunos

A advogada e empresária Tatiana Parise tem transformado o Villa Kids Galpão Buffet, em Santo André, em um centro de alegria e solidariedade. Há pouco mais de um ano, ela deu vida ao projeto Villa Solidária, uma iniciativa em colaboração com o Fundo Social de Solidariedade da cidade, que organiza festas mensais para crianças de escolas municipais assistidas pelo órgão municipal.

A cada última terça-feira do mês, cerca de 60 convidados mirins desfrutam de um dia especial, com acesso a brinquedos e delícias gastronômicas do buffet. O projeto também conta com um aspecto de responsabilidade social corporativa: uma porção dos rendimentos de cada festa contratada no Villa Kids é destinada à realização desses eventos solidários.

Celebrando seu primeiro aniversário em novembro de 2022, o Villa Solidária destaca-se por sua contribuição significativa à comunidade. O projeto recentemente marcou um momento especial com a formatura de 62 alunos de 3 e 4 anos do Instituto Piero Pollone, representando um marco na vida educacional dessas crianças.

“Hoje o Buffet Villa Kids de Santo André proporcionou um dia de sonho para nossas crianças, recebendo-as com todo esmero e atenção para uma linda e animada festa. Essa iniciativa marcará permanentemente a vida dessas crianças, que levarão para sempre na lembrança o carinho e a atenção recebidas”, avalia Marcelo de Aquino, diretor do Instituto Piero Pollone – que atualmente mantém duas unidades: creche com 208 crianças de 11 meses a 3 anos e 11 meses e o albergue noturno, que atende todas as noites 95 pessoas em situação de rua, todos os dias, ininterruptamente.

A empresária, comunicadora e ex-BBB, Amanda Djehdian, madrinha do projeto, ressalta a importância da iniciativa. “Estar envolvida em um projeto que traz tanto impacto positivo é extremamente gratificante. As ações do Villa Solidária não apenas proporcionam momentos de felicidade, mas também inspiram sonhos nas crianças”, afirma Amanda.

Tatiana Parise, idealizadora e mentora do projeto, expressa sua satisfação em contribuir para o bem-estar das crianças. “Nosso foco sempre foi ir além do entretenimento, buscando gerar um impacto duradouro na comunidade. Ver o desenvolvimento e a alegria das crianças é a maior recompensa”, diz Tatiana.

O Villa Solidária exemplifica como iniciativas sociais podem enriquecer comunidades, oferecendo experiências enriquecedoras e transformadoras para as crianças de Santo André.

Sobre o Villa Kids Galpão Buffet

Há 8 anos no mercado, o Villa Kids Buffet está presente em momentos especiais, sempre se aprimorando na arte de servir e transformar sonhos em realidade. Como um buffet lúdico, busca resgatar as brincadeiras de rua de antigamente e conta com uma equipe de recreação especialista em diversão. O local traz o conceito de alta gastronomia em cada festa, buscando inspiração nos melhores restaurantes do Brasil e do mundo.

O Villa Kids Galpão está localizado na Rua Santo André, 303, no Centro de Santo André (SP).