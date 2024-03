Projeto SETA lança plataforma de educação antirracista

Idealizado em 2021, o Projeto SETA (Sistema de Educação por uma Transformação Antirracista) é uma iniciativa que tem por objetivo transformar o ecossistema da educação pública do Brasil, institucionalizando uma abordagem de igualdade racial na política e na prática.

Atuando nas áreas de audiovisual, articulação nacional e internacional, formação de estudantes, professores e gestores, e na produção de conhecimento, o SETA foi um dos cinco empreendimentos premiados no Desafio de Equidade Racial 2030 da Fundação W.K. Kellogg. Com o prêmio, o SETA passa a ser o único projeto brasileiro a receber o financiamento para oito anos de trabalho com foco em desenvolver o primeiro sistema de educação pública antirracista no país.

Entre as principais ações do Projeto SETA, estão o trabalho de pesquisa, advocacy, formação e campanhas de mobilização liderados por redes de educação negras, quilombolas e indígenas ao longo de décadas. O foco está, sobretudo, em crianças entre 11 e 17 anos, especialmente pela percepção de que o ingresso no Ensino Médio após a conclusão do Ensino Fundamental é um momento de risco para esse público.

Plataforma Antirracista

Constatou-se que o projeto necessitava de uma divulgação mais efetiva, especialmente em um país considerado racista para 81% dos seus habitantes, segundo pesquisa do Instituto de Referência Negra Peregum e do próprio Projeto SETA. A Agência Páprica, que trabalha com planejamento estratégico, posicionamento de marca, estratégia e inovação, user experience e desenvolvimento web e mobile, foi a responsável pela criação de uma nova plataforma para o sistema, que conseguiu transmitir em totalidade e importância do SETA.

Os objetivos do novo ambiente digital eram diversos: aumentar a conscientização sobre o que é educação antirracista, sua importância, e como fazê-la; posicionar o Projeto SETA e o site como referência para conteúdo sobre educação antirracista; ampliar a visibilidade das organizações que compõem o Projeto SETA e suas ações de viabilização dessa educação no Brasil; engajar apoiadores em campanhas online em defesa da efetivação um sistema de educação pública antirracista no Brasil.

Para mais informações sobre o SETA, acesse o site: https://projetoseta.org.br/.