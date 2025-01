Projeto Retrate: rastreando o câncer de pele entre trabalhadores rurais no Brasil

O Brasil apresenta altos índices de radiação ultravioleta (UV), o que eleva consideravelmente o risco de câncer de pele entre a população. Em resposta a essa preocupação, o Hospital de Amor, em colaboração com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, através da Casa da Agricultura de Barretos, está desenvolvendo um programa de rastreamento direcionado à população rural.

Intitulado Projeto Retrate, a iniciativa se concentra em campanhas de conscientização voltadas para grupos vulneráveis, especialmente trabalhadores do setor agropecuário, predominante na região de Barretos. O projeto também oferece treinamentos para profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) rurais e fornece os equipamentos necessários para aprimorar o atendimento à saúde. O objetivo é eliminar barreiras que dificultam o acesso à prevenção e ao tratamento do câncer de pele.

Um dos principais obstáculos à prevenção é a resistência cultural em adotar medidas protetivas, como o uso regular de vestimentas apropriadas e protetores solares. Desde abril de 2024, as ações do projeto têm sido direcionadas à população rural, com foco na disseminação de informações sobre a doença e na realização de atendimentos dermatológicos para rastreamento do câncer de pele. Rolando Salomão, diretor técnico da CATI Regional de Barretos, observa que “nossa atuação não é simples. A população rural demonstra receio, muitas vezes devido a questões culturais, tornando difícil o primeiro passo em busca do diagnóstico”.

Até agora, o Projeto Retrate recebeu mais de 7 mil imagens de lesões cutâneas por meio das diversas abordagens implementadas. Essas imagens foram analisadas via teledermatologia, resultando no agendamento de aproximadamente 700 consultas presenciais e 173 encaminhamentos para biópsia. Além disso, cerca de 2 mil pacientes foram identificados como tendo maior risco para o desenvolvimento de melanoma e estão sob monitoramento anual pelo projeto.

Atualmente, as atividades do Projeto Retrate abrangem os municípios da Diretoria Regional de Saúde V (DRS-V), que inclui 18 cidades no estado paulista. Há planos em andamento para expandir o rastreamento para outras áreas.

É relevante mencionar que o câncer de pele é a neoplasia mais prevalente tanto no Brasil quanto no mundo. Os tempos de espera para diagnóstico e tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) podem ser prolongados, variando entre meses e anos. Por isso, um dos objetivos centrais do Projeto Retrate é disponibilizar atendimento gratuito, ágil e da mais alta qualidade.

A iniciativa também conta com parcerias estratégicas, como a Cooperativa de Trabalhadores Rurais de Barretos (COOPBAR), que se dedica à capacitação dos profissionais da saúde primária e estética — incluindo manicures, podólogos, tatuadores e cabeleireiros — para promover um conjunto diversificado de ações voltadas à saúde.

Raquel Descie, pesquisadora e doutora em Oncologia pelo Hospital de Amor, enfatiza que “o intuito da campanha é realizar avaliações dermatológicas e identificar lesões suspeitas. O diagnóstico precoce é essencial, especialmente para melanomas. Portanto, campanhas focadas nesse público altamente exposto ao sol são fundamentais”.

O câncer cutâneo se destaca como o tipo mais comum no Brasil. O câncer não melanoma frequentemente ocorre em áreas expostas ao sol, como rosto e braços; enquanto o melanoma afeta regiões menos expostas, como tronco e pernas.

A doutora Raquel também ressalta que muitos trabalhadores rurais passam a vida sem utilizar vestimentas adequadas ou protetores solares devido à falta de informação. “Enfrentamos a tarefa desafiadora de desmistificar crenças errôneas sobre a gravidade do câncer de pele. É crucial alertar sobre os tipos agressivos da doença e a alta taxa de mortalidade associada“, comenta.

Guilherme Piai, secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, enfatiza que “assim como o desempenho econômico do agronegócio paulista é vital para o estado, a saúde dos produtores rurais também deve ser uma prioridade. Eles devem se proteger do sol usando roupas apropriadas e chapéus; além disso, devem procurar assistência médica diante de quaisquer alterações na pele”.

O Projeto Retrate foi lançado em setembro de 2022 com financiamento do Pronon (Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica) do Ministério da Saúde. Desde sua implementação em julho de 2023, diversas estratégias inovadoras têm sido adotadas para rastrear o câncer cutâneo entre os trabalhadores rurais.