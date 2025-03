Projeto RESPONSA transforma ruas de São Paulo em espaços de arte e conscientização

Imagine caminhar pelas ruas de São Paulo e ser surpreendido por obras de arte que não só encantam os olhos, mas também despertam uma reflexão sobre mobilidade urbana, descarte consciente, arte de rua e segurança no trânsito. Essa é a proposta do projeto RESPONSA, que transforma espaços públicos em palcos de conscientização e inclusão por meio da arte urbana.

Em março de 2025, o RESPONSA chega para combinar arte e educação de maneira inovadora, incentivando um comportamento mais seguro e respeitoso nas vias. A iniciativa propõe um novo olhar sobre a mobilidade segura, com intervenções artísticas que abordam temas como o respeito no trânsito, a valorização da cidade e a sustentabilidade urbana. Além das instalações artísticas, a programação inclui oficinas, palestras, videocasts e batalha de rima, convidando a comunidade a participar ativamente da construção de um ambiente urbano mais seguro e inclusivo.

Um panorama alarmante sobre acidentes de trânsito

Atualmente, mais de 30 mil pessoas perdem a vida anualmente em acidentes de trânsito no Brasil, com uma taxa de mortalidade de aproximadamente 16 mortes por 100 mil habitantes, colocando o país em uma posição preocupante no ranking mundial. Acidentes com motocicletas são responsáveis por uma grande parcela dessas fatalidades, especialmente em regiões de menor poder aquisitivo, onde a concentração de motos é maior.

Em São Paulo, o primeiro trimestre de 2024 registrou um aumento de 14,5% nas mortes no trânsito em comparação ao mesmo período de 2023. Dados do Conselho Federal de Medicina (CFM) mostram que entre 2010 e 2020, mais de 1,6 milhão de brasileiros foram internados devido a acidentes de trânsito, resultando em um custo superior a R$ 3 bilhões ao Sistema Único de Saúde (SUS). O Brasil ainda está distante da meta do Plano Nacional de Redução de Mortes no Trânsito (Pnatrans), que busca reduzir pela metade as mortes até 2030.

Instalações artísticas e artistas participantes

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Artista: Roni Evangelista

Obra: “Recortes Urbanos” (Lambe-lambe)

Inauguração: 21/03/2025

Endereço: R. Franklin do Amaral, 1575, Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo – SP

Período expositivo: 30 dias

Sobre a obra: “Recortes Urbanos” é uma homenagem vibrante à pluralidade e ao movimento das grandes cidades. Roni Evangelista utiliza pintura manual sob placas sustentáveis de mdf ultra, recortadas na router, para destacar a representatividade, promovendo inclusão e arte como ferramenta de transformação social.

Fábrica de Cultura Diadema

Artista: Alicia Lira

Obra: “Jardins Tropicaos“

Inauguração: 22/03/2025

Endereço: R. Vereador Gustavo Sonnewend Neto, 135, Centro, Diadema – SP

Período expositivo: 30 dias

Sobre a obra: “Jardins Tropicaos” transforma capacetes descartados em um jardim florido, ressaltando a importância da preservação ambiental e convidando o público a refletir sobre sustentabilidade e responsabilidade individual. Alicia Lira é uma artista visual transgênero brasileira que utiliza elementos da natureza para promover conexão contemplativa e reflexão.

Fábrica de Cultura Jardim São Luís

Artista: Sandro Akel

Obra: Intervenção urbana com cartazes

Inauguração: 26/03/2025

Endereço: R. Antônio Ramos Rosa, 651, Jardim São Luís, São Paulo – SP

Período expositivo: 30 dias

Sobre a obra: Sandro Akel é reconhecido por suas colagens urbanas e técnicas inovadoras de pintura, nas quais transforma cartazes recolhidos das ruas em poderosas mensagens sobre consumo e desperdício. Ao dar uma nova vida a materiais descartados, ele não só questiona a responsabilidade social e ambiental, mas também adiciona camadas de história e contexto urbano às suas obras. Suas intervenções, que abordam temas como segurança e mobilidade, convidam o público a refletir e adotar atitudes mais conscientes no trânsito, transformando o que era efêmero em um poderoso chamado à ação.

Fábrica de Cultura Brasilândia

Artista: Ricardo Kaur

Obra: “Caminhos“

Inauguração: 28/03/2025

Endereço: entrada 1: Av. General Penha Brasil, 2508 – Brasilândia; entrada 2: Av. Inajar de Souza, 7001 – Jardim Centenário

Período expositivo: 30 dias

Sobre a obra: “Caminhos” celebra a mobilidade urbana e a conexão entre as pessoas e os espaços que ocupam. Ricardo Kaur utiliza formas geométricas e cores vibrantes para traduzir o movimento das cidades, reforçando a importância da convivência harmoniosa e do respeito no trânsito. Ele é um dos principais nomes do graffiti brasileiro e integrante de uma das crews mais clássicas do graffiti, a VLOK.

Projeto RESPONSA e as Fábricas de Cultura

A parceria com as Fábricas de Cultura – Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerido pela Poiesis – expande a proposta do projeto, promovendo atividades interativas para engajar e sensibilizar o público. A programação inclui palestras, oficinas artísticas, bate-papos com os artistas participantes e uma batalha de rimas. Os alunos das oficinas terão a oportunidade de aprender diretamente com os criadores do projeto, explorando novas técnicas e experimentando a arte urbana de maneira única.

O jornalista Celso Miranda (@celsomirandaoficial) conduzirá palestras para estudantes do ensino básico e médio. Os encontros abordarão temas como respeito no trânsito, empatia e responsabilidade, ampliando o diálogo com as novas gerações. Destaque para a Fábrica de Cultura Diadema, que contará com uma batalha de rimas especial, onde os participantes usarão a criatividade para discutir temas essenciais à construção de um trânsito mais humano e de uma cidade mais consciente.

Celso também realizou novas blitzs do seu projeto “Você Merece!“, agora rebatizado de “Responsa” nas ruas de São Paulo, trazendo ainda mais visibilidade à causa e estimulando mais e mais pessoas a se engajem em valores essenciais como cordialidade, respeito, solidariedade e senso de responsabilidade.

Mais do que arte, o projeto RESPONSA representa um movimento coletivo em prol de um trânsito mais seguro, empático e de uma cidade mais conectada e sustentável.

O projeto conta com uma plataforma digital que oferece acesso a todo o conteúdo gerado, incluindo informações sobre os artistas, suas obras, vídeos, fotos e temas transversais. Além disso, a plataforma foi desenvolvida com ferramentas de acessibilidade, garantindo uma experiência inclusiva para todos os públicos. Em parceria com uma consultoria especializada, o projeto será também disponibilizado no aplicativo MUSEA, com audiodescrição e Libras. O site ficará no ar após o fim das exposições ampliando o acesso ao conteúdo produzido e permitindo que mais pessoas se envolvam com a proposta.

O projeto RESPONSA é viabilizado via Lei de Incentivo à Cultura – Rouanet, com patrocínio Máster da Yamaha, patrocínio da Suhai Seguradora e realização de Brahmi Cultural, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Para mais informações sobre o projeto acesse: www.responsa.art.br ou https://www.instagram.com/projeto.responsa