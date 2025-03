Projeto RESPONSA estreia com batalha de rima e arte urbana em Diadema

No dia 15 de março, o Projeto RESPONSA inicia suas atividades com um evento especial na Fábrica de Cultura Diadema. A abertura contará com uma Batalha de Rima, organizada pela equipe da Batalha da Matrix, referência no cenário do rap na região. Oito MCs disputarão três rounds eletrizantes, competindo por uma premiação em dinheiro. Além disso, os participantes poderão gravar suas rimas em um estúdio profissional, com suporte de produtores e distribuição gratuita da faixa em parceria com uma distribuidora musical.

O evento ainda terá o show Rimas que Empoderam, da icônica Cris SNJ, um dos grandes nomes do rap nacional. A apresentação, em celebração ao Mês da Mulher, promete trazer mensagens de resistência, representatividade e força.

Arte urbana e conscientização: a proposta do Projeto RESPONSA

Com realização da BRAHMI Cultural e produção executiva da Tudo Cultural, o RESPONSA promove quatro instalações artísticas urbanas em espaços públicos da Grande São Paulo. A proposta é transformar as ruas em palcos de conscientização e inclusão, abordando temas como mobilidade urbana, descarte consciente, arte de rua e segurança no trânsito.

A iniciativa combina arte e educação, incentivando um comportamento mais seguro e respeitoso nas vias. Além das instalações artísticas, a programação inclui oficinas, palestras, videocasts e batalhas de rima, convidando a comunidade a refletir e se envolver ativamente na construção de um ambiente urbano mais seguro e inclusivo.

“O RESPONSA nasceu da imersão no universo dos motociclistas, conectando temas como mobilidade urbana, consumo consciente, diversidade e convivência nas cidades. A arte urbana foi escolhida como fio condutor por seu poder de ressignificação e democratização do espaço.” – Thais Bellani, Brahmi Cultural.

Cenário alarmante e necessidade de mudanças

Atualmente, o Brasil registra mais de 30 mil mortes por ano em acidentes de trânsito, com uma taxa de mortalidade de 16 mortes por 100 mil habitantes. Os acidentes envolvendo motociclistas representam uma parcela significativa dessas fatalidades, especialmente em regiões de menor poder aquisitivo.

Em São Paulo, o primeiro trimestre de 2024 registrou um aumento de 14,5% nas mortes no trânsito em comparação ao mesmo período de 2023. De acordo com o Conselho Federal de Medicina (CFM), entre 2010 e 2020, mais de 1,6 milhão de brasileiros foram internados devido a acidentes de trânsito, gerando um custo superior a R$ 3 bilhões ao SUS. O Brasil ainda está longe da meta do Plano Nacional de Redução de Mortes no Trânsito (Pnatrans), que visa reduzir pela metade essas fatalidades até 2030.

As instalações artísticas do Projeto RESPONSA

O projeto apresenta quatro obras em Fábricas de Cultura da Grande São Paulo, cada uma abordando um aspecto da relação entre arte e cidade:

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Artista: Roni Evangelista

Obra: Recortes Urbanos (Lambe-lambe)

Inauguração: 21/03/2025

Roni Evangelista Recortes Urbanos (Lambe-lambe) 21/03/2025 Fábrica de Cultura Diadema

Artista: Alicia Lira

Obra: Jardins Tropicais

Inauguração: 22/03/2025

Alicia Lira Jardins Tropicais 22/03/2025 Fábrica de Cultura Jardim São Luís

Artista: Sandro Akel

Obra: Intervenção urbana com cartazes

Inauguração: 26/03/2025

Sandro Akel Intervenção urbana com cartazes 26/03/2025 Fábrica de Cultura Brasilândia

Artista: Ricardo Kaur

Obra: Caminhos

Inauguração: 28/03/2025

A parceria com as Fábricas de Cultura

O RESPONSA tem o apoio das Fábricas de Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerido pela Poiesis. A parceria amplia o impacto do projeto, promovendo palestras, oficinas e interações artísticas para engajar o público.

O jornalista Celso Miranda (@celsomirandaoficial) conduzirá palestras para estudantes do ensino básico e médio, discutindo temas como respeito no trânsito, empatia e responsabilidade. Na Fábrica de Cultura Diadema, uma batalha de rimas especial incentivará os participantes a abordar, de forma criativa, os desafios do trânsito e da convivência urbana.

Celso também expandiu seu projeto “Você Merece!”, agora rebatizado de “Responsa”, promovendo ações educativas nas ruas de São Paulo para incentivar cordialidade, respeito e solidariedade no trânsito.

Tecnologia e acessibilidade no RESPONSA

O projeto conta com uma plataforma digital que reúne conteúdos exclusivos, como informações sobre os artistas, vídeos, fotos e reflexões sobre os temas abordados. Para garantir uma experiência inclusiva, a plataforma oferece recursos de acessibilidade, como audiodescrição e Libras, além de estar disponível no aplicativo MUSEA.

O site do projeto continuará no ar mesmo após o fim das exposições, ampliando o acesso e permitindo que mais pessoas interajam com a proposta.

Viabilização e apoio

O Projeto RESPONSA é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura – Rouanet, com patrocínio Máster da Yamaha, patrocínio da Suhai Seguradora e realização da Brahmi Cultural, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Para mais informações, acesse: www.responsa.art.br

Instagram: @projeto.responsa