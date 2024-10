São Paulo recebe decisão de uma das principais batalhas de rimas nacional

Uma das principais batalhas de rimas nacional irá desembarcar em São Paulo para definir quem irá levar o título de melhor MC do Brasil! No dia 18 de outubro, a grande decisão do Red Bull FrancaMente vai reunir 16 MCs para um show de improvisação. O evento, que será comandado por Bob 13, fundador e apresentador da Batalha da Aldeia, acontecerá no Espaço Usine, na Barra Funda, e tem ingressos limitados disponíveis para retirada gratuita antecipada pelo site: redbull.com/francamente. Para definir as vagas finais, o Centro Cultural São Paulo (CCSP), irá sediar a última seletiva da competição, no dia 11 de outubro, também de maneira gratuita e aberta ao público, sem necessidade de retirada de ingressos.

“Quando me convidaram para ser o apresentador oficial do Red Bull FrancaMente 2024, eu fiquei muito feliz e realizado. Acredito na importância desse torneio de uma forma bem ampla, porque é uma competição que engloba MCs de todos os lugares do Brasil. A expectativa para esse ano é a melhor possível. Eu conheci os MCs e vai ser histórico, disputadíssimo. Será a melhor edição do evento dos últimos anos”, crava Bob 13.

Para conquistar o título nacional, os MCs terão que impressionar um time de jurados renomados composto por Gabi Nyarai, Motta e Monge. As batalhas de alto nível serão comandadas pelo DJ Duh França, que garantirá os melhores beats para que os MCs possam mostrar suas capacidades de improviso e sejam avaliados pela construção, técnica, musicalidade e conteúdo de suas rimas.

O caminho até o título

A primeira etapa do Red Bull FrancaMente foi totalmente virtual e selecionou 28 participantes de Norte a Sul do país para duas seletivas regionais. De cada seletiva, quatro MCs avançam e, logo, oito vagas da grande final serão preenchidas. Além disso, o MC Tubarão garantiu sua presença direto na final após ter seu vídeo de inscrição eleito como o melhor da fase inicial.

A primeira seletiva aconteceu em Fortaleza e coroou Tonhão MC como o grande vencedor da noite. PHL, vice-campeão, e os semifinalistas Gomes e Vitú também garantiram vagas no nacional. A seletiva paulista será apresentada pelo host Tifu e definirá mais quatro finalistas, que terão passado pelo crivo dos jurados Kamila, Naan e TVS.

E, para compor o top 16 da final, também são presenças confirmadas o pódio do Red Bull FrancaMente 2023 – WM, Yoga e Kauan – e mais quatro convidados especiais renomados da cena.