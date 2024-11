Projeto que promove a mobilidade social por meio da costura apresenta nova coleção

A nova coleção do projeto Costurando o Futuro, criado pela Fundação Grupo Volkswagen com o objetivo de promover o empoderamento e a autonomia por meio da capacitação de profissionais de costura, foi apresentada nesta terça-feira (05/11) em um desfile realizado no Focus Fashion Summit 2024, maior encontro da indústria têxtil de moda da América Latina, promovido pelo Instituto Focus Têxtil, parceiro da iniciativa.

A nova coleção é composta por quatro linhas de produtos desenvolvidas por alunas que participaram da edição do projeto realizada no primeiro semestre de 2024. Andrea Alejandra Guzman, Claudiane Nunes, Darlene Monteiro e Maria Solange Oliveira foram as criadoras que se destacaram entre os 40 alunos advindos de bairros populares e comunidades de baixa renda de São Paulo que, durante quatro meses, tiveram acesso a um amplo programa de qualificação técnica, bem como formação em planejamento de negócios, vendas e marketing.

Vale destacar ainda a curadoria e mentoria do renomado estilista Walter Rodrigues, um dos maiores nomes da moda brasileira, cuja colaboração, junto com a de outros profissionais do setor, eleva o nível de formação do projeto, conectando os participantes com tendências e práticas inovadoras do mercado de moda.

As quatro linhas que compõem a nova coleção foram desenvolvidas sob diferentes inspirações e contam com peças de vestuário, bolsas, necessaires, entre outros itens. Em Aconchego, Maria Solange Oliveira traz peças que remetem às sensações de conforto e acolhimento, ancoradas na suavidade e nas conexões que nos fazem sentir em casa; já Essência, criada por Darlene Monteiro, reflete uma celebração da simplicidade e da beleza natural, ecoando o cerne da moda consciente e atemporal. Na linha Zoom, Andrea Alejandra Guzman lançou mão de detalhes marcantes e texturas ousadas, trazendo um olhar contemporâneo e vibrante sobre a moda sustentável; e, por fim, em Raízes, Claudiane Nunes deu destaque às tradições e heranças culturais, unindo modernidade e ancestralidade em cada peça.

Os produtos já podem ser adquiridos no e-commerce do Costurando o Futuro, cuja renda é revertida para manutenção do projeto, que tem como objetivo principal a promoção da mobilidade social do público atendido.

“Iniciamos este projeto em 2009, portanto, já são 15 anos de resultados muito representativos e que nos deixam muito orgulhosos. Somente no ano passado foram mais de 100 pessoas formadas e mais de 500 beneficiadas indiretamente por essa iniciativa. Além da geração de renda, o Costurando o Futuro contribui diretamente para o desenvolvimento da autoestima e das competências socioemocionais dos participantes, que vêm de situações de vulnerabilidade socioeconômica. A formação profissional, aliada ao retorno financeiro, favorece a mobilidade social dessas pessoas, transformando suas vidas por meio do empreendedorismo, uma ferramenta poderosa para impulsionar a inclusão produtiva”, avalia Vitor Hugo Neia, diretor-geral da Fundação Grupo Volkswagen.

Saiba mais sobre o Costurando o Futuro

Voltado para empreendedores ― em sua maioria mulheres, o projeto vai além da costura, oferecendo ações formativas e de fomento ao empreendedorismo que colaboram para qualificar seus participantes em áreas essenciais para o sucesso de seus negócios, como planejamento, comunicação, vendas e trabalho em rede. Além disso, por meio da técnica upcycling, tecidos automotivos doados pelas marcas do Grupo Volkswagen e fornecedores são reaproveitados nas peças confeccionadas pelos participantes, contribuindo para a sustentabilidade do planeta.

Mais do que gerar renda, o Costurando o Futuro possibilita que seus integrantes adquiram as habilidades necessárias para atender grandes encomendas, sempre com excelência em produção e entrega. Com uma abordagem abrangente, o projeto oferece qualificação técnica em costura, desde estamparia até a modelagem e transformação de tecidos. Em parceria com o Instituto Focus Têxtil, os participantes têm acesso a aulas teóricas e práticas ministradas por profissionais especializados, além de ferramentas voltadas ao desenvolvimento de negócios, como marketing e atuação em redes sociais.

“Ao longo dos anos, o Costurando o Futuro se consolidou como uma rede de artesãs que compartilham conhecimentos e trabalham em cooperação para atender às demandas do mercado, mantendo o foco na sustentabilidade e no impacto social. Essa rede demonstra que é possível transformar vidas e criar oportunidades, costurando um futuro mais justo, inclusivo e sustentável”, comenta o diretor-geral da Fundação.

Dados sobre o Costurando o Futuro em 2023: