Projeto propõe inclusão de Eunice Paiva no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria

A Câmara dos Deputados está prestes a discutir um projeto de lei que propõe a inclusão do nome de Eunice Paiva no Livro dos Heróis e das Heroínas da Pátria. O projeto, apresentado pela deputada Erika Kokay (PT-DF), visa reconhecer a significativa contribuição de Eunice, esposa do político Rubens Paiva, na defesa dos direitos humanos e na luta por justiça durante o regime militar brasileiro.

Eunice Paiva, falecida em 2018, desempenhou um papel crucial na busca pelo reconhecimento dos desaparecidos políticos da ditadura. Seu esforço incansável culminou na promulgação da Lei 9.140/1995, que reconhece oficialmente como mortas as pessoas desaparecidas em decorrência de atividades políticas durante o período ditatorial. Somente em 1996, após uma árdua batalha de 25 anos, ela obteve do Estado brasileiro o atestado de óbito do marido.

O projeto de lei surge em um momento oportuno, coincidindo com o lançamento do filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles. O longa-metragem narra a história de Eunice e Rubens Paiva, trazendo à tona a trajetória de luta da família contra as injustiças do regime militar.

O Livro dos Heróis e das Heroínas da Pátria é um símbolo de reconhecimento nacional, onde são eternizados os nomes daqueles que contribuíram significativamente para a história do Brasil. Localizado no Panteão da Pátria em Brasília, ele já abriga nomes ilustres como Tiradentes e Chico Mendes. Atualmente, há 63 propostas em tramitação visando a inclusão de novos nomes nesse registro.

Para que um nome seja adicionado ao Livro, é necessário que o homenageado tenha falecido ou esteja presumidamente morto há pelo menos uma década, exceto em casos de combatentes mortos em ação. Eunice Paiva, que viveu seus últimos anos acometida por Alzheimer, faleceu aos 86 anos em São Paulo, cumprindo assim os requisitos necessários para sua inclusão neste seleto grupo de heróis nacionais.