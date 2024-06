Projeto preza por atividades de empregabilidade para refugiados

A ONG Visão Mundial, que atua no Brasil há 48 anos e está presente em cerca de 100 países, está ampliando as atividades de empregabilidade do projeto “Ven, Tú Puedes!” em diversas regiões do Brasil, com um foco especial na conscientização empresarial e na capacitação de refugiados e migrantes para o mercado de trabalho. Na semana de comemoração ao Dia Mundial do Refugiado, celebrado em 20 de junho, a organização intensifica as ações para fomentar a inclusão socioeconômica desse público nos territórios de atuação do projeto.

São Paulo

No dia 18 de junho, São Paulo sediará um evento em parceria com o Sincovaga, dedicado à sensibilização de empresas quanto ao papel social de contratar pessoas refugiadas e migrantes. Angela Karinne Mota, gerente de projetos da Visão Mundial, ressalta a importância da iniciativa: “Promover a inclusão socioeconômica de refugiados e migrantes é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. As pessoas que passam por migração forçada vem com habilidades que contribuem com a diversidade do ambiente corporativo. Por isso, a sensibilização das empresas para criarem oportunidades formais de emprego é um passo essencial nesse processo, em linha com o movimento de fortalecimento da agenda estratégica de ESG.”

Em 20 de junho, a Prefeitura de Osasco será palco de mais um evento de sensibilização empresarial, uma parceria da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda junto ao projeto “Ven, Tú Puedes!”. Esta será a segunda edição da ação na cidade numa agenda integrada da Visão Mundial que reforça um compromisso contínuo com a causa e a busca por ampliar as oportunidades de emprego para refugiados e migrantes.

Roraima

Em Boa Vista-RR, as atividades do projeto se desdobrarão em dois principais eixos: a sensibilização de empregadores e a preparação direta de refugiados e migrantes para o mercado de trabalho.

Nos dias 19 e 20 de junho, na sede da ADRA na capital roraimense, a Visão Mundial, oferecerá serviços no âmbito do projeto Ven, Tú Puedes!, como a confecção de currículos em português, a emissão da carteira de trabalho digital e orientação sobre direitos trabalhistas no Brasil.

Essas iniciativas visam tanto a integração desses indivíduos no mercado de trabalho, quanto a promoção de inclusão socioeconômica e a garantia de direitos essenciais. “Para que as pessoas refugiadas e migrantes tenham acesso a oportunidades justas e possam contribuir de maneira significativa para a sociedade brasileira, nossa estratégia de atuação no projeto Ven, Tú Puedes! é criar soluções duráveis, por meio da empregabilidade e do empreendedorismo, com oferta de serviços de proteção e desenvolvimento de novas habilidades no contexto do mercado brasileiro”, destaca Angela Karinne Mota.

Com o projeto “Ven, Tú Puedes!”, a Visão Mundial reafirma o compromisso com a causa dos refugiados e migrantes, trabalhando ativamente para criar um ambiente mais inclusivo e acolhedor, especialmente para grupos em maior vulnerabilidade como mulheres, mães solo e pessoas com deficiência.

Ven, Tú Puedes!

O projeto “Ven, Tú Puedes!” é uma das respostas da Visão Mundial ao contexto migratório da Venezuela. Em operação nos estados de Roraima, Amazonas e São Paulo, tem como objetivo principal prover integração segura e soluções duradouras para migrantes e refugiados venezuelanos no Brasil, com ações em três eixos: Empregabilidade, Empreendedorismo e Proteção.

Financiado pelo Escritório de Populações, Refugiados e Migrantes (PRM), do governo dos Estados Unidos, desde 2019, o projeto tem se consolidado como uma iniciativa essencial para a geração de oportunidade, geração de meios de vida, dignidade e inclusão socioeconômica de populações vulneráveis.

Entre os serviços oferecidos, destacam-se os cursos de língua portuguesa, ações de capacitação profissional, com apoio na emissão da carteira de trabalho digital, busca de vagas formais junto ao setor privado, banco de talentos, acompanhamento de entrevistas, sensibilização para inclusão no ambiente de trabalho, curso de empreendedorismo e apoio a pequenos negócios de migrantes e refugiados, além de apoio a interiorização pela modalidade de vaga de emprego sinalizada.