Projeto Paradiso anuncia 20 bolsas internacionais para profissionais do audiovisual

O Projeto Paradiso, instituição filantrópica reconhecida por sua dedicação ao fortalecimento do audiovisual brasileiro, anunciou que oferecerá 20 Bolsas Paradiso para o ano de 2025. Como uma das principais iniciativas da instituição, o programa visa impulsionar a qualificação e inserção de talentos no mercado internacional, através do apoio direto à formação de profissionais nas áreas de roteiro, direção, produção e distribuição.

Em 2025, as Bolsas Paradiso contemplarão profissionais selecionados para programas de excelência realizados na Europa, América Latina, Estados Unidos e África. A iniciativa desempenha um papel estratégico ao internacionalizar talentos e projetos brasileiros, ampliando a visibilidade do país em mercados globais e fortalecendo a cadeia produtiva do audiovisual nacional. Além do suporte financeiro para a formação, os bolsistas passam a integrar a Rede Paradiso de Talentos — uma rede de profissionais que promove a troca de experiências e conexões no mercado.

“As Bolsas Paradiso são uma ponte entre o talento brasileiro e as oportunidades internacionais”, destaca Josephine Bourgois, diretora executiva do Projeto Paradiso. “Elas permitem que nossos criadores acessem conteúdos e redes estratégicas, expandam seus horizontes e contribuam para o reconhecimento global de nossa produção audiovisual”, completa.

Neste ano, o Projeto Paradiso vai renovar suas parcerias com renomadas iniciativas de formação internacional, como: Series Mania Institute (França); EAVE (Luxemburgo); Instituto Realness (África do Sul); Cine Qua Non Lab (México); e EICTV (Cuba). A lista completa está disponível abaixo, e as chamadas e regulamentos para as Bolsas Paradisos serão publicados ao longo do ano no site da instituição . Além das oportunidades oferecidas pelo programa Bolsas Paradiso, o programa Residências trará diversas iniciativas voltadas exclusivamente para o desenvolvimento de longas de ficção.

Desde sua criação, o Projeto Paradiso tem impactado positivamente a trajetória de profissionais brasileiros, potencializando a presença do país no cenário audiovisual mundial. Em 2025, ano em que vai comemorar seis anos de atividades, a instituição reforça seu compromisso com a qualificação do setor e comemora os resultados conquistados: “Esses seis anos representam um marco importante na nossa missão de apoiar o audiovisual nacional. Estamos orgulhosos do impacto gerado até aqui e animados para seguir abrindo caminhos para os nossos criadores”, conclui Josephine.

Confira a lista completa de Bolsas Paradiso previstas: