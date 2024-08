Filmes apoiados pelo Projeto Paradiso ganham data de estreia no Brasil

Os novos longas-metragens de Karim Aïnouz, Motel Destino, e de Juliana Rojas, Cidade; Campo, tiveram estreia internacional com o apoio do programa Brasil no Mundo, uma iniciativa do Projeto Paradiso. O programa investiu na participação desses projetos em dois dos festivais de cinema mais prestigiados do mundo: a 77ª edição do Festival de Cannes e o 74º Festival de Berlim, respectivamente. Por meio do programa, o Projeto Paradiso investe na participação de projetos e profissionais do audiovisual nacional em mercados e festivais de grande importância para o cenário global.

“Motel Destino”, além de integrar a Seleção Oficial e concorrer à Palma de Ouro em Cannes, foi ovacionado por impressionantes doze minutos após sua exibição. A estreia do filme nos cinemas brasileiros está marcada para o dia 22 de agosto. Por sua vez, “Cidade; Campo” fez sua estreia internacional na seção Encounters do Festival de Berlim, onde Juliana Rojas conquistou o prêmio de Melhor Direção. O longa entra em cartaz no dia 29 de agosto.

“O cinema é uma ferramenta poderosa para contar nossas histórias e mostrar ao mundo quem somos. Ao apoiar a produção cinematográfica nacional, estamos investindo em nossa identidade cultural e promovendo o Brasil no cenário global. Esses incentivos visam não apenas promover a participação de nossos talentos em grandes eventos, mas também abrir novas oportunidades de negócios”, diz Josephine Bourgois, diretora executiva do Projeto Paradiso.

No primeiro semestre de 2024, o programa Brasil no Mundo já investiu R$ 370 mil em apoios a obras e profissionais brasileiros, marcando presença em eventos de destaque como a Berlinale, o Festival de Cannes e o Festival de Guadalajara. Em Cannes, foram apoiados quatro filmes exibidos na Seleção Oficial (R$ 50 mil), Quinzena dos Realizadores (R$ 25 mil), Semana da Crítica (R$ 25 mil) e Cannes Classics (R$ 10 mil). A previsão de investimento para o segundo semestre soma mais R$ 200 mil. Até o final de 2024, o programa prevê a concessão de dez apoios adicionais, que variam entre R$ 5 mil e R$ 50 mil, totalizando um investimento de R$ 570 mil ao longo do ano.