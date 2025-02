Projeto Nós na Rede oferece vagas para qualificação de profissionais de saúde mental em SP

O Ministério da Saúde, por meio do Projeto Nós na Rede, está oferecendo 42 mil vagas para qualificação de profissionais da Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde (Raps) em todo o país, com o objetivo de transformar as práticas de cuidado em saúde mental. Em São Paulo, já foram solicitadas 4.945 vagas, e as manifestações de interesse podem ser feitas até sexta-feira (28), conforme as orientações disponíveis na página do projeto.

A oferta formativa, com o início previsto para maio, tem carga horária de 120 horas (90 horas na modalidade EaD e 30 horas presenciais), divididas em quatro unidades: atenção psicossocial e cuidado em liberdade; acolhimento e cuidado a pessoas com problemas de saúde mental em conflito com a lei; atenção a pessoas usuárias de álcool e outras drogas; articulação de estratégias de cuidado, cooperação no território e fortalecimento da Raps. A ação prevê alcançar trabalhadores com diferentes níveis de formação – profissionais com graduação, nível médio e técnico.

Entre os propósitos do curso também está a reorganização dos fluxos e das práticas de equipes para torná-las iniciativas que promovam transformação de vidas e inserção social, tendo como eixo norteador a estratégia da redução de danos. O alcance dos resultados responderá às demandas da reforma psiquiátrica e à Política de Saúde Mental ao redirecionar o modelo de atenção em saúde, assim como fortalece o SUS no cumprimento de seus princípios e diretrizes.

Projeto Nós na Rede

O Projeto Nós na Rede faz parte das ações do Ministério da Saúde para atender demandas de atenção à saúde de pessoas em sofrimento mental e que fazem uso de drogas, bem como pessoas com transtornos mentais e em conflito com a lei. A iniciativa é fruto da parceria entre a Pasta e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz – Brasília), desenvolvida pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), com a colaboração da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (Saes) e da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps), sendo executada pelo Núcleo de Saúde Mental Álcool e Drogas da Fiocruz.