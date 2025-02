Saúde mental ganha espaço no orçamento familiar dos brasileiros

A preocupação crescente com a saúde mental tem levado os brasileiros a incluí-la no planejamento financeiro familiar. Segundo o estudo “O Impacto das Finanças na Saúde Mental do Brasileiro”, realizado pelo Serasa, os investimentos em terapias e programas de bem-estar emocional estão ganhando prioridade, superando despesas com automóveis e educação.

A pesquisa aponta que 86% dos brasileiros acreditam que cuidar da saúde mental contribui para uma melhor situação financeira a longo prazo, enquanto 67% desejam ampliar os investimentos nesse setor.

Para José Eduardo Pereira Nora, psiquiatra e diretor técnico da Clínica Prisma da ViV Saúde Mental e Emocional, esse movimento reflete uma maior conscientização sobre a relação entre bem-estar emocional e qualidade de vida. “O estudo reforça o que observamos na prática clínica: o estresse financeiro crônico pode desencadear ou agravar problemas de saúde mental, pois gera um estado constante de hiperativação e inflamação do sistema nervoso, sabidamente associados ao surgimento de desordens como insônia, ansiedade e depressão”, explica.

O estudo também revelou que problemas financeiros afetam diretamente a qualidade de vida, gerando aumento da ansiedade, queda na autoestima e dificuldades para dormir. Além disso, transtornos como ansiedade e depressão foram associados à redução do desempenho profissional.

“Felizmente, a população está mais consciente do quanto o bem-estar emocional impacta positivamente tanto na percepção de qualidade de vida quanto na produtividade ligada ao cotidiano profissional. O direcionamento de recursos do orçamento familiar para cuidados com saúde mental, como psicoterapia, medicações e atividades preventivas, parece refletir uma efetiva mudança de pensamento, tão sonhada pela Psiquiatria Cultural”, ressalta.

A crescente priorização da saúde mental entre os brasileiros reflete uma mudança positiva na percepção social sobre o tema. Segundo a pesquisa, cada vez mais pessoas estão incorporando o cuidado com a mente em suas metas e orçamentos.

Esse movimento é essencial, pois o equilíbrio emocional impacta diretamente não apenas a saúde física, mas também a estabilidade financeira e o desempenho profissional.