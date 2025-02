Projeto Filhos da Nação visita entidades de acolhimento para expandir atendimento em 2025

Com o objetivo de ampliar o impacto social do Projeto Filhos da Nação, os fundadores Gabriela Speziali e Tiago Souza realizaram, entre janeiro e fevereiro, visitas a cinco entidades de acolhimento no Distrito Federal. O projeto, que oferece mensalmente aulas gratuitas de Canoa Havaiana e Stand Up Paddle para crianças em situação de acolhimento que integram o Sistema Nacional de Acolhimento, dará início às atividades de 2025 neste sábado (22), no Lago Paranoá.

Criado em 2017, o Filhos da Nação promove o desenvolvimento físico, mental e social de crianças e adolescentes acolhidos em instituições e acompanhados por medidas protetivas da Vara da Infância e Juventude. Em 2024, o projeto atendeu 20 crianças acolhidas no Lar Jesus Menino e 65 em outras instituições. Para 2025, os fundadores e a Associação Brasil Melhor (ABM), gestores do projeto, planejam expandir o atendimento para 100 crianças e adolescentes por mês.

“Sabemos o quanto essas atividades impactam a autoestima e o desenvolvimento deles, e expandir nosso atendimento significa oferecer mais oportunidades de transformação para essas vidas”, destaca Gabriela Speziali.

Para viabilizar essa ampliação, foram realizadas visitas técnicas a cinco instituições:

Lar de São José (Taguatinga)

(Taguatinga) Casa de Ismael – Lar da Criança (Asa Norte)

(Asa Norte) Casa da Criança Batuíra (Ceilândia)

(Ceilândia) Centro Espírita Irmão Áureo (Sudoeste)

(Sudoeste) Sociedade Cristã Maria e Jesus Nosso Lar (Núcleo Bandeirante)

A iniciativa busca fortalecer parcerias e garantir que mais crianças tenham acesso ao esporte como ferramenta de inclusão, lazer e transformação social.

Um dia de acolhimento, esporte e transformação

Com o apoio de técnicos das instituições de acolhimento, uma equipe multidisciplinar do OndaSUP (escola que oferece esportes aquáticos) e voluntários da sociedade, os participantes vivenciam um dia repleto de atividades gratuitas. A programação inclui transporte, dinâmicas de integração, alimentação e aulas de Stand Up Paddle e Canoa Havaiana, conduzidas por uma metodologia que incorpora princípios da psicoterapia junguiana. Essa abordagem visa potencializar ações voltadas para a cidadania, bem-estar, resgate da autoestima, saúde física, mental e emocional, além de proporcionar momentos de diversão.

Desde sua criação, em 2017, o Projeto Filhos da Nação já impactou diretamente cerca de 250 crianças e adolescentes e, indiretamente, mais de 1500 pessoas, incluindo famílias biológicas, famílias adotivas, irmãos e voluntários.

Com a expansão planejada para 2025, o projeto segue firme em sua missão de transformar vidas por meio do esporte e do acolhimento.