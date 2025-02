No Distrito Federal, conflito de vizinhos termina com morte e atirador foragido

Um conflito entre vizinhos em Samambaia, no Distrito Federal, culminou em um ato de violência que resultou na morte de um homem. A situação, que teve início por uma questão aparentemente trivial, tomou proporções trágicas.

Imagens capturadas por câmeras de segurança mostram o momento em que a discussão se intensifica. Um homem é confrontado por um pai e seu filho, levando-o a recuar até a porta de sua residência. Em seguida, ele saca uma arma e efetua vários disparos, atingindo fatalmente Adriano de Jesus Gomes, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Após o ataque, o autor dos disparos se evadiu em um veículo prata.

O atirador foi identificado como Francisco de Moura, um empresário que permanece foragido. Moradores da área relataram que a rivalidade entre as partes envolvidas era antiga e originava-se principalmente de disputas por vagas em estacionamentos públicos. A vítima, Adriano, era proprietário de uma empresa de transporte escolar e frequentemente utilizava as proximidades para estacionar suas vans.

Testemunhas afirmaram que Francisco se considerava o “dono” das vagas próximas à praça e demonstrava hostilidade ao permitir que outros veículos estacionassem na área. “Ele tentava ocupar os espaços de forma exclusiva”, afirmou uma moradora que optou por manter seu nome em anonimato.

Este incidente gerou grande consternação entre os residentes de Samambaia, uma localidade situada a aproximadamente 30 quilômetros do centro de Brasília. As autoridades policiais informaram que Francisco não possuía autorização para porte de arma e utilizou uma pistola 9 mm, restrita às forças de segurança.

A investigação sobre o caso continua em andamento, com as autoridades empenhadas na localização do suspeito e na elucidação dos fatos que levaram a esse ato violento.