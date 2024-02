Projeto da Meta, Robbu e Defesa Civil Nacional envia mais de 11 mil alertas de desastres para a população em 2023

Em 2023, a população brasileira recebeu mais de 11,3 mil mensagens do governo via WhatsApp sobre riscos de desastres em suas regiões. Desse montante, 72,91% foram sobre chuvas intensas – principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além desses, houve alertas de inundações, deslizamentos, ondas de calor e frio, epidemias, incêndios florestais, dentre outros. Os avisos para a sociedade, bem como os números do balanço de 2023, são do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em parceria com a Robbu e a Meta.

No mundo, o ano passado foi o mais quente já registrado, ficando em média 1,48°C acima do nível pré-industrial, muito perto de 1,5ºC, o que é considerado entre muitas convenções climáticas como o “limite seguro”. A conclusão é do observatório europeu Copernicus. No Brasil, além de lidar com as secas nas regiões Norte e com o forte calor no restante do País, houve também o problema das chuvas com a chegada do verão. Só a cidade de São Paulo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), registrou o mês mais chuvoso da história em outubro de 2023 – acumulando 307 milímetros de chuva antes dos 30 dias.

Para 2024, especialistas do clima avaliam que pelo provável retorno do fenômeno La Niña (que causa a diminuição da temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico), a expectativa é que o segundo semestre do ano seja marcado por chuvas intensas no Norte e Nordeste, e calor e secas no Sul. “Essas constantes mudanças climáticas afetam diretamente a vida da população, que corre o risco de perder patrimônio com as chuvas intensas, de sofrer com a saúde e bem-estar no calor e na baixa umidade do ar. Por isso, a importância de os cidadãos estarem conscientes do que está acontecendo ao redor, sabendo dos riscos e das formas de se proteger ganha força. É justamente isso que o nosso projeto com a Defesa Civil Nacional e a Meta prevê”, avalia o diretor de negócios da Robbu, Francisco Dabus.

Além de comunicar sobre o risco de desastres, o chatbot desenvolvido pelas empresas em conjunto com o MDR também avisa sobre colapsos ambientais, como foi o caso de Maceió (AL), em que houve o afundamento do solo. Em 2023, a região com o maior números de pessoas cadastradas para receber os alertas foi o Sudeste (62,13%), seguido pelo Sul (25,71%) e Norte (5,75%). Tendo em vista o cenário climático previsto para 2024, Dabus reforça a importância de a população se cadastrar no projeto para evitar acidentes.

Como funciona?

O chatbot é gratuito e dispara alertas via WhatsApp para todas as regiões do País que apresentarem algum risco de desastres. A pessoa pode cadastrar mais de uma localização para monitoramento, assim, mesmo quando estiver em viagem ou em outra localidade, ele fica ciente da situação onde for importante.

No WhatsApp – é possível cadastrar o número 61 2034-4611 ou clicar no link Link.

“Essa é uma forma de a população se proteger e de evitar ao máximo danos ao patrimônio e riscos de vida. O cadastro é um processo simples, leva apenas alguns segundos e traz diversos benefícios, como recomendações e ações emergenciais para a população em situação de risco”, diz Dabus, da Robbu.

Para obter mais informações, acesse o site do Governo.