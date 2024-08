Projeto Cinema na Montanha exibe filmes gratuitos no interior de Minas Gerais

O Cinema na Montanha, ação que faz parte do projeto Nascentes Criativas, se prepara para levar ao interior de Minas Gerais, gratuitamente, novas exibições de filmes brasileiros em cidades pequenas da região das Terras Altas da Mantiqueira, onde verificou-se o desaparecimento de salas de cinema.

As sessões de cineclube itinerante contarão com 3 exibições durante o mês de agosto. A primeira será realizada no dia 17 (domingo), no Anfiteatro do Campo Redondo, em Itamonte (MG), a partir das 18h. Já a segunda sessão acontecerá no dia 24 (domingo), a partir das 18h30, na praça Nossa Senhora Aparecida, em Passa Quatro (MG). Para fechar a programação, haverá exibição ainda no dia 25 (domingo), às 20h, na praça da Matriz, em Itamonte (MG).

O projeto Nascentes Criativas conta ainda com diversas ações culturais gratuitas que integram diversas linguagens como a música, o cinema, a literatura, as artes cênicas, o artesanato e as novas mídias. Entre eles estão o programa “Brincar”, que promove oficinas artísticas, atividades lúdicas e a educação patrimonial para crianças da roça, e a ação ‘Mulheres Rurais da Montanha’, que visa valorizar, proteger e difundir os “saberes e fazeres da lã de ovelha”, conhecimento tradicional e de referência cultural do patrimônio imaterial em Itamonte (MG). As atividades do “Mulheres Rurais da Montanha” são gratuitas e abertas ao público e qualquer pessoa interessada em se juntar à cooperativa, pode se apresentar.

O projeto é uma realização do Centro Comunitário Rural do Campo Redondo e Ministério da Cultura, com patrocínio da Valgroup por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e apoio das Prefeituras de Itamonte e Passa Quatro, Ponto de Cultura VAV, Casa da Cultura de Itamonte, Casa da Cultura de Passa Quatro, Café livraria CAVA, Casa da Rainha do Torresmo e Coletivo de Cultura Casarão. Mais informações sobre o projeto podem ser acessadas em https://www.instagram.com/nascentescriativas ou no site https://camporedondo.org/.