Projeto Angá promove Contação de Histórias nesta sexta na Biblioteca Sinhá Junqueira

Nesta sexta-feira (17), às 15 horas, o Projeto Angá realiza uma contação de histórias na Biblioteca Sinhá Junqueira (Rua Duque de Caxias, 547, em Ribeirão Preto), como parte da programação da 2ª edição da Oficina de Contação de Histórias. A atividade será conduzida pelos participantes da oficina, acompanhados pela arte-educadora Monalisa Machado, atriz e contadora de histórias. Com entrada gratuita, a iniciativa busca oferecer uma experiência cultural enriquecedora durante as férias escolares.

Segundo a coordenadora do projeto, Barbara Scatena, o objetivo da programação é valorizar a vivência prática, de forma a propiciar uma capacitação dos participantes para o universo da contação de histórias. “Temos constatado que, cada vez mais, a contação de histórias tem sido usada como processo de formação de leitores e como modalidade artística de entretenimento, reflexão e educação e por isso a incentivamos por meio da oficina, visando formar e capacitar mais contadores, bem como envolver pais e filhos nesta proposta”.

Com produção executiva da Origem Produções, o projeto Angá oferece oficinas de Artes Cênicas, Circo, Música e Contação de Histórias e conta com o patrocínio da Rodonaves, através do Programa de Ação Cultural – ProAC ICMS (Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias do Governo do Estado de São Paulo).

SERVIÇO

Contação de Histórias com participantes da 2ª edição da Oficina de Contação de Histórias” (atividade do Projeto Angá)

Data: 17/01/2025 (sexta-feira)

Horário: 15h

Local: Biblioteca Sinhá Junqueira, situada à Rua Duque de Caxias, 547

Participação aberta e gratuita

Classificação: livre