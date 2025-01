Oca da Biblioteca Parque Villa-Lobos reúne escritores e promove reflexão sobre literatura

No próximo dia 19 de janeiro, das 15h às 17h, a Oca da Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL) será palco da mesa-redonda “Prêmios Literários”, uma iniciativa do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB), organizada pela SP Leituras e com apoio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo (SCEIC). A atividade, realizada em parceria com o Prêmio Oceanos, reunirá autores finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura e do Prêmio Oceanos, promovendo um diálogo sobre a importância das premiações no cenário literário.

Com mediação do poeta e editor Tarso de Melo, o evento contará com a participação de Airton Souza, Ana Cristina Braga Martes e Lilia Guerra, escritores que têm se destacado no panorama literário brasileiro. Entre os temas abordados estão o impacto das premiações na carreira dos autores, sua influência no mercado editorial e na sociedade, além da ampliação da visibilidade de obras essenciais.

A participação é gratuita e voltada para profissionais das áreas de cultura, biblioteconomia, ciência da Informação, leitura e literatura, bem como para todos os interessados no tema. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site SisEB até o dia 17 de janeiro ou enquanto houver vagas. A atividade contará com tradução em Libras.

Serviço:

O quê: Mesa-redonda “Prêmios Literários”

Quando: 19 de janeiro de 2025, das 15h às 17h

Onde: Oca da Biblioteca Parque Villa-Lobos

Av. Queiroz Filho, 1205, Alto de Pinheiros, São Paulo

Inscrições: Gratuitas pelo site SisEB

Mais informações: [email protected]

Sobre os participantes:

Airton Souza : Autor de “Outono de carne estranha”, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura, finalista do Prêmio Oceanos 2024 e Prêmio São Paulo de Literatura 2024.

: Autor de “Outono de carne estranha”, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura, finalista do Prêmio Oceanos 2024 e Prêmio São Paulo de Literatura 2024. Ana Cristina Braga Martes : Escritora e socióloga, autora de “Sobre o que não falamos” (Editora 34).

: Escritora e socióloga, autora de “Sobre o que não falamos” (Editora 34). Lilia Guerra : Escritora de “O céu para os bastardos”, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2024.

: Escritora de “O céu para os bastardos”, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2024. Tarso de Melo (mediador): Poeta e editor, coordena o Círculo de Poemas da editora Fósforo.