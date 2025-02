Projeto ‘A Roda Delas’ leva o ‘Samba de Dandara’ ao Sesc Pinheiros

O Projeto A Roda Delas apresenta no Sesc Pinheiros, no dia 22 de fevereiro, o grupo Samba de Dandara. Inspirado em Dandara, mulher negra e guerreira que lutou contra a escravização, o sexteto feminino promove a resistência negra e feminina por meio de uma representação musical que percorre diversos ritmos afro-brasileiros.

Música como resistência e representatividade

O repertório do show trará músicas que falam sobre ancestralidade e protagonismo feminino, relembrando canções que marcaram a história do samba e do povo brasileiro.

Formado por Maíra da Rosa (voz), Laís Oliveira (cavaco e coro), Amanda Lima (violão 7 cordas e coro), Mariana Rhormens (flauta transversal e percussão), Ana Lia Alves (percussão) e Kamilla Alcântara (percussão), o grupo homenageia intérpretes e compositoras que contribuíram para a história do samba. O espetáculo reafirma a música como um meio de resistência e transformação social.

A Roda Delas é uma iniciativa que utiliza a arte como ferramenta de transformação, promovendo colaborações entre artistas, educadores e organizações. Para Ana Carolina Padua Machado, técnica de programação do Sesc Pinheiros, “o projeto tem ainda o objetivo de promover o diálogo entre diferentes linguagens em exercício coletivo de valores primordiais do Sesc, como acolhimento, acessibilidade e diversidade”.

A programação ocorre mensalmente, utilizando o formato da roda, presente na cultura brasileira, como forma de estimular a interação entre público e artistas e criar um espaço democrático para trocas culturais e manifestações artísticas.

Samba de Dandara: 12 anos de empoderamento e cultura afro-brasileira

Fundado em 2012, o Samba de Dandara busca resgatar e exaltar a importância das mulheres na história do samba e na sociedade. O grupo promove debates sobre ancestralidade, empoderamento e resistência feminina, valorizando a presença das mulheres sambistas, compositoras e intérpretes.

Com uma musicalidade que transita entre diferentes vertentes do samba, o Samba de Dandara também incorpora ijexás, afoxés e pontos de candomblé e umbanda, enaltecendo os ritmos afro-brasileiros como expressão de identidade e cultura.

Serviço

Samba de Dandara

Data: 22 de fevereiro (sábado) |

Horário: 17h

Local: Praça do Sesc Pinheiros – Rua Paes Leme, 195

Classificação: Livre | Entrada gratuita

Estacionamento com manobrista:

Terça a sexta: 7h às 21h

Sábados, domingos e feriados: 10h às 18h

Mais informações: www.sescsp.org.br