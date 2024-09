“Proibir jogos de azar é como vetar uso de carros por causa de acidentes”, diz ministro do Turismo

O ministro do Turismo, Celso Sabino, comparou nesta sexta-feira (20) evitar o acesso a jogos de azar, cuja liberação pode ocorrer com a aprovação do PL 2.234/2022, a barrar o uso de carros no Brasil por causa de acidentes automotivos.

“O número de acidentes de trânsito nas estradas brasileiras é um número muito elevado, nem por isso nós vamos proibir os veículos automotores no Brasil”, disse Sabino após abertura oficial do G20 Turismo em Belém (PA), sua cidade natal.

O ministro defende a aprovação do PL dos jogos, em tramitação no Congresso, e disse esperar que o projeto seja aprovado ainda este ano.

“Esperamos ainda que ele possa ser votado antes ou logo após as eleições”, afirmou.

O PL gera controvérsia porque, embora possa gerar renda, também pode prejudicar o crescimento sustentável, uma vez que os jogos de azar são associados à possibilidade de vício.

Segundo Sabino, o projeto é bem pensado para evitar os danos do vício, prevendo que quem tem propensão a se viciar não possa entrar em áreas de cassino, por exemplo.

Além disso, o ministro afirmou que o PL prevê receita dos resorts integrados para compor uma contribuição com destinação específica para prevenção e tratamento de jogadores compulsivos.

O texto estabelece, ainda, que os cassinos devem ser construídos em áreas que recebem pouco turismo, segundo Sabino, que falou em projeção em torno de R$ 20 bilhões em arrecadação anual, embora o ministro diga ser mais conservador na previsão.

Belém recebe o G20 com a promessa de fomentar um turismo sustentável do ponto de vista social e reduzir as desigualdades no país. O encontro acontece até este sábado (21) e envolve ministros de diferentes delegações internacionais.