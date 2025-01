Programas de Mestrado e Doutorado da USCS têm inscrições abertas

A Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) recebe, até o dia 31 de janeiro, inscrições para os interessados em cursar Mestrado ou Doutorado. Os programas oferecidos são nas áreas de Administração (mestrado e doutorado), Direito (mestrado profissional), Tecnologia, Informação e Comunicação (mestrado profissional), Educação (mestrado e doutorado) e Inovação no Ensino Superior em Saúde (mestrado profissional). As aulas são presenciais e podem ser ministradas em quaisquer campi da USCS na cidade de São Caetano do Sul.

Os editais e mais informações sobre cada um dos programas podem ser acessados em https://www.uscs.edu.br/pos-stricto-sensu. Para ingressar, além da inscrição, estão a análise de documentos e entrevista com banca examinadora, composta por docentes dos Programas de Pós-graduação stricto sensu da USCS.

Os programas de mestrado podem ser cursados logo após a conclusão de uma graduação ou em qualquer momento da carreira, desde que já graduado. Enquanto o mestrado acadêmico é voltado a gerar um novo conhecimento ou ainda preencher uma “lacuna” teórica, o mestrado profissional visa atender uma demanda, ou resolver um problema, do mercado. Já o programa de doutorado é destinado especialmente àqueles que desejam seguir carreira acadêmica (como pesquisador ou docente, por exemplo), ou com interesse em um tema específico e tenham interesse em contribuir com sua pesquisa.

“Os programas de mestrado e doutorado representam um diferencial significativo na formação integral do estudante. Além do aprofundamento do conhecimento específico, o stricto sensu desenvolve habilidades essenciais como pensamento crítico, capacidade analítica e competência em pesquisa. É uma jornada transformadora que abre novos horizontes e possibilidades, seja na carreira acadêmica ou no mercado de trabalho. Na USCS, nos orgulhamos de oferecer programas de excelência que contribuem não apenas para o crescimento individual de nossos alunos, mas também para o avanço do conhecimento e o desenvolvimento da sociedade”, afirma o reitor da USCS, Prof. Leandro Prearo.

Os programas de mestrado e doutorado oferecidos pela USCS, bem como as áreas de concentração e linhas de pesquisa são:

MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO

Área de Concentração: Gestão e Regionalidade

Linhas de Pesquisa:

Gestão para o Desenvolvimento e Regionalidade

Gestão Organizacional

Redes Organizacionais e Inovação

MESTRADO PROFISSIONAL EM DIREITO

Área de Concentração: Direito, Tecnologia e Inovação

Linhas de Pesquisa:

Direito, Sociedade e Novas tecnologias

Direito Digital e Mercado

MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Área de Concentração: Inovação e Tecnologia na Informação e na Comunicação

Linhas de Pesquisa:

Informação, Tecnologia e Inovação

Comunicação, Tecnologia e Inovação

MESTRADO PROFISSIONAL E DOUTORADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO

Área de Concentração: Formação de Professores e Gestores

Linhas de Pesquisa:

Formação Docente e Profissionalidade

Política e Gestão da Educação

MESTRADO PROFISSIONAL EM INOVAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE

Área de Concentração: Inovações Educacionais em Saúde Orientadas pela Integralidade do Cuidado

Linhas de Pesquisa:

Currículo Integrado em Saúde

Ensino em Saúde nos Contextos de Prática do SUS

Programas de Pós-graduação stricto sensu da USCS – informações gerais

Inscrições até 31/1/25.

Valor da Inscrição: gratuito.

Valor do programa: conforme edital de cada curso.

Mais informações podem ser obtidas no setor de Pós-graduação lato sensu da USCS, pelos telefones 4227-7819, 4227-7820, 4227-7818 ou e-mail [email protected].

A Secretaria da Pós-graduação stricto sensu da USCS está localizada no campus Conceição (Rua Conceição, 321, Santo Antônio, em São Caetano do Sul-SP), os cursos podem ser oferecidos em quaisquer campi de São Caetano do Sul.