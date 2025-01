Farmácia Escola da USCS atendeu mais de 20 mil pacientes em 2024

A Farmácia Escola da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) realizou, no ano de 2024, o atendimento a 23.819, para a produção de medicamentos à população. Em unidades manipuladas (cápsulas e frascos), o total foi de 471.173. Além de ser um serviço à comunidade, é parte das atividades do curso de Farmácia oferecido pela USCS.

Completando 21 anos de atividade, a Farmácia Escola da USCS funciona em parceria com a Secretaria de Saúde do município, realizando a manipulação de medicamentos prescritos pela rede pública de saúde. Além de o medicamento ser gratuito, os pacientes recebem as devidas orientações sobre seu uso correto, o que contribui para evitar problemas de automedicação e uso inadequado em geral.

A Farmácia Escola da USCS também possui um ponto para entrega de medicamentos vencidos pela população, que são encaminhados ao correto descarte, contribuindo com a educação da comunidade em relação ao descarte correto destes materiais, tendo em vista que, ao serem descartados em lixo comum, causam sérios danos ao meio ambiente.

A Gestora da Farmácia Escola e Coordenadora do curso de Farmácia da USCS, Profª Cristina Vidal, reforça a importância da participação dos alunos do curso, além dos benefícios à comunidade: “A Farmácia Escola é campo de estágio para os alunos, que chamamos de cenário de prática da atividade farmacêutica, isso é um grande diferencial da USCS, pois, o aluno, desde o 1º semestre, pode cumprir horas de estágio dentro da Farmácia Escola, aprendendo desde a chegada da matéria prima, todo o processo de manipulação e do controle de qualidade dos medicamentos, até o momento da entrega desse medicamento, seguida da orientação farmacêutica, sempre com a supervisão de farmacêuticos/professores. Isso é um diferencial para os estudantes que escolhem fazer farmácia na USCS, pois já saem com essa parte prática, inclusive, muitos deles, depois que passam pelo estágio, conseguem inclusive se inserir no mercado de trabalho já na área de manipulação e de medicamentos em geral.

A Farmácia Escola da USCS funciona no Campus Centro da Universidade (Rua Santo Antônio, 50, Centro, São Caetano do Sul) e manipula medicamentos (fitoterápicos, entre outros) para a população, exclusivamente, mediante pedido médico da rede pública de saúde. Os atendimentos, tanto para o pedido (via prescrição), quanto para o recebimento dos medicamentos é presencial, das 8h às 17h.