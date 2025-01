Vestibular USCS tem últimos dias para inscrições

A Universidade de São Caetano do Sul (USCS) recebe, até a próxima quinta-feira (16), inscrições para o seu processo de vestibular para ingresso de alunos no 1º semestre deste ano. As inscrições são realizadas exclusivamente pelo site www.uscs.edu.br/vestibulare a taxa de inscrição é de R$ 40,00.

Para concorrer às vagas, há duas formas de ingresso: uma redação on-line, no dia 24/1, das 9h às 18h, ou nota do ENEM (de 2015 a 2023). Para este processo, são oferecidos cursos nas áreas de Arquitetura e Urbanismo, Computação, Comunicação, Direito, Educação, Engenharia, Formação de Professores, Negócios e Saúde, incluindo cursos a distância. Foram lançados no último ano, os cursos de Mídias Sociais e Influência Digital e Cybersecurity.

Mais informações podem ser obtidas em www.uscs.edu.br/vestibular, WhatsApp 11 91858-3958 ou pelo telefone 11 4239-3299.

