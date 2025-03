Programação teatral gratuita em São Paulo promete diversão para todos

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, apresenta uma programação teatral gratuita neste fim de semana, nos palcos dos Teatros, Centros Culturais e Casas de Cultura do município. Ao todo, são 17 apresentações: nove atrações no sábado (22) e oito peças no domingo (23).

No Teatro Martins Penna, no Centro Cultural Penha, a peça “Um fax para Colombo”, com a atriz Denise Stoklos, é apresentada no sábado, às 20h, e no domingo, às 18h. Com inspiração na dramaturgia homônima escrita em 1992, o espetáculo dá voz a um náufrago metafórico e faz denúncias a diferentes momentos históricos direcionados ao povo latino-americano, com a chegada dos europeus às terras.

Já o espetáculo “Árvore Seca” estreia no Teatro Alfredo Mesquita, na zona norte da cidade, com sessões gratuitas sexta e sábado, às 21h, e domingo, às 19h. A narrativa protagonizada por Ester Laccava, de “Gigantes do Brasil” (2016), e com texto de Alexandre Sansão, fala sobre uma mulher forte que tenta seguir em frente e ver felicidade em sua vida no sertão, mesmo com a notícia de sua infertilidade. Narrado em primeira pessoa, o texto emocionante também ganha holofote a depoimentos autobiográficos e intimistas da própria atriz.

O Sarau Universos aterrissa na Casa de Cultura Raul Seixas, dia 23 de março, às 15h, com um coletivo de artistas dedicados à criação de arte inclusiva para o público infanto-juvenil. O sarau busca transformar o público em uma peça-chave das performances, com interação direta nas apresentações. A Casa de Cultura também recebe no mesmo dia, às 14h, a “Cia Terezinha de Contação de Histórias”, uma peça de teatro cantada para a criançada que conta a história de OBAX, uma menina negra das savanas dos contos africanos que testemunha uma chuva de flores e decide provar este acontecimento a sua comunidade, que desacredita que tal fato tenha acontecido.

Entre os destaques também estão o “O Caso Severina” e “Meninos Também Podem”, peças que sobem aos palcos do Teatro Arthur Azevedo, no Alto da Mooca, ambas no sábado (22) e domingo (23). “O Caso Severina”, que tem sessões às 21h de sábado e às 19h de domingo, é inspirada em uma história real de uma menina do agreste pernambucano. Já “Meninos Também Podem”, que tem sessões às 16h, no sábado e domingo, fala sobre fazer o que mais gostamos, independente da função e dos estereótipos que nos cercam, com dois amigos provando essa sentença na escola onde estudam.

Voltando para mais um fim de semana em cartaz, há as peças “Conforto”, no Centro Cultural São Paulo, às 20h do dia 22 de março, e às 19h, do dia 23 de março, na Sala Jardel Filho; e “O Mar”, no Teatro Paulo Eiró, às 21h do dia 22 e às 19h do dia 23.

Serviço

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

Atração: Conforto

Quando: 22/03 às 20h e 23/03 às 19h

Onde: Sala Jardel Filho | Rua Vergueiro, 1000 – Liberdade

Classificação: Livre

Ingresso: Grátis, com distribuição de ingressos 2h antes da programação

Sinopse: Em cena, a atriz e performer Ana Flavia Cavalcanti dá vida a uma babá, a uma diarista, a uma paquita e a sua mãe Val Cavalcanti – que também participa do espetáculo performático. “Conforto” é sobre a busca pelo aconchego, pela boa morada e tem como principal dispositivo a memória da primeira infância.

CENTRO CULTURAL PENHA

Atração: Um fax para Colombo com Denise Stoklos

Quando: 22/03(Sábado) às 20h e 23/03(Domingo) às 18h

Onde: Teatro Martins Penna | Largo do Rosário, 20 – Penha de França

Duração: 60 minutos

Ingresso: Grátis

Classificação: Livre

Sinopse: Denise Stoklos, uma das grandes atrizes brasileiras, faz mais do que uma leitura dramática. Escrito em 1992, Um Fax para Colombo é um manifesto, lugar de fala e denúncia contra as degradações e humilhações a que são expostos os povos latino-americanos. Criado para as comemorações de 500 anos da chegada dos europeus à América, é um libelo de revolta e não aceitação do status quo, contrário ao sistema brutal que impede a expressão e liberdade através dos tempos. O náufrago metafórico fala por todos latino-americanos massacrados, sendo uma oportunidade de falar o que queremos, de modo rigoroso, porém otimista.

TEATRO PAULO EIRÓ

Atração: O Mar

Quando: 22/03 às 21h e 23/03 às 19h

Onde: Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro

Ingresso: Grátis

Classificação: +12 anos

Sinopse: Na trama, as palestinas Adila e sua neta Farida chegam ao escritório da advogada israelense Dania, que defende mulheres israelenses presas por levarem palestinas para conhecer o mar. A avó tem um pedido: sua neta quer conhecer o mar. Um acontecimento inesperado obriga as três a permanecerem juntas e a descobrirem possibilidades de relação.

Ficha técnica:

Texto: Federico Roca

Direção: Fernando Nitsch

Elenco: Bete Dorgam, Yael Pecarovich e Laura La Padula

TEATRO ARTHUR AZEVEDO

Atração: O Caso Severina

Quando: 22/03 às 21h e 23/03 às 19h

Onde: Av. Paes de Barros, 955 – Alto da Mooca

Ingresso: Grátis

Classificação: +12 anos

Sinopse: Inspirada em fatos reais, ocorridos no Agreste pernambucano, em 2011, a peça narra a história de uma agricultora, de 44 anos, que mandou matar o próprio pai.

Ficha técnica:

Direção: Ednaldo Freire

Dramaturgia: Alex Moletta

Elenco: Mirtes Nogueira, Aiman Hammoud, Maria Siqueira, Giovana Arruda, Luiã Borges.

Atração: Meninos Também Podem

Quando: 22/03 às 16h e 23/03 às 16h

Onde: Sala Multiuso | Av. Paes de Barros, 955 – Alto da Mooca

Ingresso: Grátis

Classificação: Livre

Sinopse: Num mundo onde existem tarefas que são vistas como mais apropriadas para meninas e outras para meninos, dois amigos descobrem um modo de juntar toda escola para que cada um possa fazer o que gosta, e mostram para os adultos que aptidões não estão ligadas a gênero, mas sim ao que cada um se sente bem em desempenhar.

Ficha técnica:

Direção, dramaturgia e elenco: John Yuri e Bruno Faowmanma

TEATRO ALFREDO MESQUITA

Atração: A Árvore Seca

Quando: 22/03 às 20h e 23/03 às 19h

Onde: Av. Santos Dumont, 1770 – Santana

Ingresso: Grátis

Classificação: +12 anos

Sinopse: Numa odisseia épica, Ester Laccava narra em primeira pessoa a história emocionante de uma mulher que transcende sua infertilidade e arranca à força felicidade nos pequenos momentos de sua vida no sertão. O texto poético baseado na literatura de cordel se reveza com depoimentos autobiográficos da atriz.

Ficha técnica:

Texto: Alexandre Sansão

Direção: Antonio Vanfill e Leandro Goddinho

Elenco: Ester Laccava

CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE

Atração: Histórias de Alexandre

Quando: 22/03(Sábado) às 16h

Onde: Anfiteatro | Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades

Duração: 60 minutos

Ingresso: Grátis

Classificação: Livre

Sinopse: Na pequena sala de Alexandre, os amigos se reúnem para ouvir as aventuras e façanhas realizadas por ele, sempre contadas com exagero e entusiasmo, e com o acompanhamento de sua mulher, Cesária, que nunca deixa o marido perder o fio da meada. São essas histórias que o Grupo 59 de Teatro conta cantando e canta contando para crianças de todas as idades e as convida para a deliciosa aventura de imaginar o possível e o impossível nas letras de Graciliano Ramos.

CASA DE CULTURAL SÃO MIGUEL

Atração: Companhia Asfalto de Poesia – Par de duas – Teatro Infantil

Quando: 22/03 (Sábado) às 11h

Onde: R. Irineu Bonardi, 169 – Vila Pedroso

Ingresso: Grátis

Classificação: Livre

Sinopse: “Par de Duas” é um espetáculo que fala sobre amizade e alteridade. A peça conta a história da amizade entre Maria Silvia e Amanda, mas também das palhaças Clowndette Maria e Mussarella. Tudo começa quando as duas decidem morar juntas e precisam se sustentar na cidade grande. Ao se encontrarem, cada uma carrega consigo sua bagagem pessoal: personalidade, lembranças e desejos.

CASA DE CULTURA PARELHEIROS

Atração: Cia. do Liquidificador – O Curioso caso do Leão e do Lenhador – Teatro

Quando: 22/03 (Sábado) às 15h

Onde: R. Nazle Mauad Lutfi, 169 – Parque Tamari

Ingresso: Grátis

Classificação: Livre

Sinopse: A partir da fábula de Esopo, o público presencia um julgamento e deverá decidir quem é o culpado. De um lado o Leão acusa o Lenhador de o ter agredido. Do outro, o Lenhador acusa o Leão de tentar devorar ele e sua filha. E agora, quem está falando a verdade?

CASA DE CULTURA RAUL SEIXAS

Atração: Cia Terezinha de Contação de Histórias – Teatro

Quando: 23/03 (Domingo) às 14h.

Onde: R. Murmúrios da Tarde, 211 – José Bonifácio

Ingresso: Grátis

Classificação: Livre

Sinopse: Muito além de contos africanos, esse espetáculo de contação de histórias com música ao vivo busca trazer à luz o protagonismo feminino para o mundo infantil! Por isso existe a importância de se contar a história de OBAX, uma menina negra das savanas que adora aventuras! Inteligente e criativa, inventar histórias é sua brincadeira preferida.

Atração: Unirversos – Sarau Unirversos – Teatro

Quando: 23/03 (Domingo) às 15h

Onde: R. Murmúrios da Tarde, 211 – José Bonifácio

Ingresso: Grátis

Classificação: Livre

Sinopse: O Sarau Universos nasce de um coletivo que se dedica à criação de diversas experiências artísticas inclusivas, voltadas para o público infanto-juvenil. O Coletivo busca, além de apresentar performances artísticas, transformar o público protagonista de todas as experiências, com incentivos que interajam diretamente com a participação ativa do público durante a apresentação.