CENTRÔ! SP traz programação cultural gratuita nos dias 21 e 22 de março

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, leva às ruas e praças do Centro de São Paulo mais uma semana de atrações gratuitas e livres do “CENTRÔ!”, nesta sexta (21) e sábado (22), das 12h às 20h, no Largo do Café, Praça do Patriarca e Praça Antônio Prado.

Na Praça do Patriarca, a sexta-feira (21) começa com a apresentação da swing band “Fizz Jazz”, às 12h, levando músicas que marcaram o início do gênero do rock’n roll e dos blues; e às 13h a intervenção musical e circense “POIN & Circo”, realizada pela Pequena Orquestra Interativa (POIN), trabalho paralelo dos integrantes da Cia. Cabelo de Maria.

No mesmo dia, na Praça Antônio Prado, o “Quarteto em Dó Machado” leva a música instrumental, passando por gêneros como o samba, a valsa e a bossa-nova, às 12h, iniciando os trabalhos da semana; com a roda de dança e música da cultura popular nordestina “Sanfonada” às 13h.

Por fim, o Largo do Café traz as atividades “Ciranda das Gêmeas Dias e a Trupe Cirandá”, às 12h, e “Quarteto Raiz” às 13h. A primeira atração conta com uma mistura rica entre poesias, momentos musicais, rodas de dança e números tradicionais de circo, como equilíbrio em pernas de pau, números aéreos e testes de habilidade com equipamentos. A segunda atividade do Largo do Café é recomendada para os amantes da moda de viola e da música caipira, com um show especialmente tradicional de um quarteto de violeiros.

Já no sábado, dia 22 de março, a Praça Antônio Prado recebe mais quatro intervenções artísticas: “Ciclistas Bonequeiros” às 13h, do coletivo de teatro de rua e lambe-lambe do mesmo nome com 15 anos de experiência em unir a quinta arte com bicicletas; “Tereza Gama” também às 13h, sambista e vocalista da banda Clube do Balanço, que recentemente lançou o álbum “Aos Mestres com carinho”; “Selvagem” das 15h às 17h30, festa de música eletrônica brasileira reconhecida nacionalmente e internacionalmente, que conquistou o público com uma mistura única de música brasileira, house e disco music de músicas globais; e “Tijolo na Rua” das 17h30 às 20h, uma festa criada em 2018, que visa promover artistas e projetos musicais de periferia em um show rico em linguagens artísticas, com rap, baile funk, techno e house.

2 mil pessoas na semana de estreia do “CENTRÔ!”

Na primeira semana da programação do “CENTRÔ!” foram 18 horas de atrações, levando aos munícipes intervenções artísticas itinerantes, com um público rotativo de mais de 2 mil pessoas que compareceram para interagir, cantar, dançar e aproveitar as atrações do Centro.

Lançado na última sexta-feira (14), sábado (15) e com um dia extra de programações no domingo (16), o “CENTRÔ!” já tem programação confirmada até o dia 5 de abril.

O projeto, que leva programação cultural gratuita semanalmente às ruas e praças do Centro de São Paulo, vai ocorrer regularmente e visa celebrar a arte de rua, impulsionando o desenvolvimento técnico e profissional de artistas locais e levando mais democratização do acesso à cultura por meio de intervenções itinerantes em pontos icônicos do centro histórico, nas varandas e calçadas. Assim, tais lugares ganham um novo significado, transformando-os em palcos públicos.

Com foco nos artistas de rua, a programação reúne teatro, circo, música e diversas linguagens para a dinâmica das ruas, oferecendo novas experiências aos munícipes. As intervenções acontecem às sextas e sábados, em diferentes horários, transformando o centro histórico em um circuito de descobertas artísticas.

A programação está sujeita a alteração. Confira a agenda completa dos equipamentos culturais municipais administrados pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa nas redes sociais e site.

Serviço:

CENTRÔ!

Intervenção Artística

Dias: 21 e 22/3

Horários: 12h e 13h

Locais:

Largo do Café – Centro Histórico de São Paulo (CEP: 01010-001)

Praça do Patriarca – Centro Histórico de São Paulo (CEP: 01002-010)

Praça Antonio Prado – Centro Histórico de São Paulo (CEP: 01010-001)

DIA 21/3

PRAÇA DO PATRIARCA

Fizz Jazz

Música, Livre

A Fizz Jazz é uma swing band ao estilo de New Orleans do início do século XX. Os shows da Fizz Jazz passam por toda a primeira metade do Século XX através de temas clássicos, dos blues às origens do Rock’n Roll, em que a banda conta histórias e curiosidades de maneira descontraída.

21/03, 12h – Praça do Patriarca, Centro

POIN & Circo

Intervenção, Livre

A POIN é um trabalho paralelo dos integrantes da cia cabelo de maria: um septeto formado por músicos que tocam violão, acordeon, flauta, violino, sousafone e percussão e que tem como principal característica a interatividade com o público, que é incluído de diferentes formas em todos os números musicais instrumentais apresentados.

21/3, 13h – Praça do Patriarca, Centro

PRAÇA ANTÔNIO PRADO

Quarteto em Dó Machado

Música, Livre

Quarteto em Dó Machado é um grupo de música instrumental brasileira, com foco no choro, passeando por outros ritmos como samba, valsa, bossa-nova, polca e maxixe. Formado por Mário Machado (clarinete), Bruno Vieira (violão de 7 cordas), Leo Matheus (cavaquinho) e Beto Araújo (pandeiro).

21/3, 12h – Praça Antonio Prado, Centro

Sanfonada

Música, Livre

O cortejo Sanfonada, realizado pela Cia Chegança, celebra a força e a tradição da música nordestina, trazendo para as ruas e palcos a energia vibrante do forró, do xaxado e da música pé de serra. Com uma formação composta por quatro sanfoneiros, o grupo une a cadência da zabumba, a sonoridade marcante do triângulo e a melodia envolvente das rabecas, proporcionando ao público uma experiência única de imersão na cultura popular nordestina.

21/03, 13h – Praça Antonio Prado, Centro

LARGO DO CAFÉ

Ciranda das Gêmeas Dias e a Trupe Cirandá

Intervenção, Livre

No picadeiro redondo, somos movimento perpétuo, a roda que gira e convida a todos para entrar, sentir e deixar-se levar pela sinfonia da vida, da arte e da tradição. O espetáculo é um misto de música, poesia, performance circense e dança de roda, e nos convida a mergulhar na maravilha que é quando damos as mãos em círculo e nos olhamos nos olhos enquanto dançamos.

21/3, 12h – Largo do Café, Centro

Quarteto Raiz

Música, Livre

O projeto Quarteto Raiz nasce com a missão de levar a sonoridade autêntica da moda de viola para as ruas de São Paulo. Inspirado na riqueza da música caipira, o grupo realiza um cortejo musical que celebra as tradições rurais e a cultura popular brasileira. Com um formato itinerante, a roda de viola percorre espaços públicos, levando consigo a essência da viola caipira e a energia contagiante das mini orquestras de violeiros.

21/3, 13h – Largo do Café, Centro

DIA 22/3

PRAÇA ANTÔNIO PRADO



Ciclistas Bonequeiros

Intervenção, Livre

O grupo “Ciclistas Bonequeiros” foi fundado em 2010 por um coletivo de artistas e educadores apaixonados por bicicletas e teatro de bonecos. O objetivo era combinar a paixão pela arte de rua com a mobilidade sustentável e a educação ambiental. Tudo começou com um caixote de feira e logo depois o grupo concretizou-se em uma séria pesquisa sobre o teatro lambe-lambe.

22/3, 13h – Praça Antônio Prado, Centro

Tereza Gama

Música, Livre

Tereza Gama, vocalista da banda Clube do Balanço, tem em sua carreira solo, o título de “Dama do Partido Alto” graças ao seu trabalho realizado desde 2005, quando lançou seu primeiro álbum “Aos Mestres com carinho”, realizando vários shows pela rede SESC, SESI e diversas rodas de samba pelas mais variadas comunidades, além de se apresentar no exterior.

22/3, 13h – Praça Antônio Prado, Centro

Selvagem

Música, Livre

A Selvagem é um dos mais importantes e influentes selos de música eletrônica do Brasil e da América Latina, com uma história rica de mais de 10 anos iniciada em 2011. Ela é reconhecida nacional e internacionalmente por ter transformado e aprofundado a cena nacional com uma mistura única de música brasileira, house e disco music de qualquer lugar do mundo.

22/3, 15h às 17h30 – Praça Antônio Prado, Centro

Tijolo na Rua

Música, Livre

Fundada no Brooklyn, em 2018, pelo DJ e produtor brasileiro Akilez (também conhecido como sixx4sixx), a Tijolo é uma label multidisciplinar que tem como propósito valorizar a linguagem periférica e a cultura das ruas, promovendo artistas e projetos autênticos, de diferentes estilos e linguagens. Promovendo sonoridades que vão de house e techno a rap e baile funk, os djs Suelen Mesmo, CESRV, Eram e AK1N trazem suas pesquisas para as pistas.

22/3, 17h30 às 20h – Praça Antônio Prado, Centro