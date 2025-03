Programação Especial encerra o mês das mulheres, no Sesc Mogi

O Enfrentamento à Gordofobia

Tudo me cabe. Manifesto contra a Gordofobia

De 25/3 a 30/3, Diversos Horários, Grátis

O Brasil está preparado para dar voz a corpos gordos?

A gordofobia está aí para responder essa pergunta, pois a sociedade não está humanizada o suficiente para desconstruir padrões que consideram ideais. Diante de todo aspecto social que envolve esse tema, o Sesc Mogi das Cruzes finaliza o mês da mulher com uma série para sensibilizar o público diante desse assunto, com linguagens diversas que atravessam essa temática de forma transversal pela prática esportiva, música, dança e bate papo.

Em que medida a sociedade invalida a existência de pessoas gordas? Medidas, valores e padrões contribuem para a construção de uma sociedade gordofóbica? Como cada um de nós pode atuar no enfrentamento à gordofobia? A pesquisadora, professora e comunicadora Agnes Arruda, que participa de um bate-papo nos ajuda a refletir sobre essas questões. Além dela, uma variada programação em dança, show, ioga e outras vivências promete ajudar o público a rever conceitos e o próprio olhar.

Vivência

Esporte Antigordofobia

com Ellen Valias

Dia 25, terça, às 19h

Bate papo seguido de vivência de corrida. Ellen é ativista, atleta amadora, escritora, Criadora do perfil @atleta_de_peso e fundadora do grupo @rachaobasquetefeminino e virá propor uma temática que adote uma abordagem inclusiva e de respeito à diversidade dos corpos, além de realizar uma vivência de corrida entre as pessoas participantes.

Bate-papo

Enfrentamento à Gordofobia: Raízes Sociais e Impactos.

com Agnes Arruda, professora e pesquisadora.

Dia 26, quarta, às 19h30

Atuante na promoção da diversidade e inclusão, Agnes vem propor reflexões sobre a gordofobia. A conversa propõe uma análise crítica sobre padrões estéticos e de exclusão dentro de seu foco de estudo que está na valorização de culturas marginalizadas e na luta antigordofobia.

Show

Ana Cigarra – Vozes de Peso

Dia 27, quinta, às 20h

A show celebra grandes artistas com vozes marcantes e corpos gordos. Do Soul do Tim Maia ao samba de Alcione, do groove de Ed Mota ao feeling de Fat Family, trazendo também músicas autorais que tratam do empoderamento feminino e contra relacionamentos abusivos

A cantora e compositora Ana Cigarra completou 20 anos de carreira em 2024. Participou de programas em todas as principais emissoras de TV do país, sendo o The Voice Brasil o que trouxe maior projeção.

Dança

Ballet e Diversidade

com Júlia Del Bianco

Dia 28, sexta, às 20h

Júlia Del Bianco é Mestranda em Artes da Cena pela UNICAMP, formada em Dança pela UNICAMP (bacharel e licenciatura), bailarina profissional, professora de dança. Júlia pratica e ensina várias técnicas de dança como Ballet, Jazz e Contemporâneo. Possui outras formações como Pilates e no método Ivaldo Bertazzo. Também é modelo e criadora de conteúdo digital, sendo referência na área da dança na luta antigordofobia.

Na atividade haverá a apresentação solo tradicional de Ballet Clássico de Repertório “A Morte do Cisne” coreografia original de Mikhail Fokine, com adaptação da bailarina Julia Bel.

Aula aberta de Yoga

Yoga e Diversidade

com Vanessa Joda

Dia 30, domingo, às 10h

A atividade promove a diversidade e inclusão de diferentes corpos na prática de yoga, com posturas alternativas para que todos os corpos possam praticar, acolhendo e mostrando que yoga é uma ferramenta de autoconhecimento e autocuidado para todas as pessoas. Vanessa Joda é professora de yoga desde 2015 e praticante desde 2012, militante gorda, estudante de educação física, da yoga e do corpo gordo. Criou em 2016, o projeto/escola Yoga Para Todes, plataforma a partir da qual desenvolve ações de democratização e valorização da diversidade dos corpos por meio da hatha yoga.

Show

Preta Rara – Aquecimento Audácia 10 anos

Dia 30, domingo, às 16h

Preta Rara é Rapper, historiadora, turbanista e escritora, celebra seus 18 anos de trajetória no rap e uma década do icônico álbum Audácia. A Rapper sobe ao palco com este show especial: Um esquenta para a grande celebração do disco que marcou sua carreira e revolucionou a cena com letras afiadas, batidas marcantes e um discurso potente sobre vivências negras, feminismo e resistência. No show, a cantora revisita as faixas de Audácia, trazendo novas roupagens para algumas músicas e conectando passado e presente em um repertório que reafirma sua identidade artística.

Sesc Mogi

De 25 a 30 de março/2025

Rua Rogério Tácola, 118 – Socorro – Mogi das Cruzes – SP