Programação do Recreio nas Férias une lazer e educação ambiental em São Paulo

A iniciativa conjunta das Secretarias de Educação e do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo tem proporcionado uma experiência enriquecedora para os jovens participantes do programa Recreio nas Férias. Este projeto, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação (SME), oferece a crianças e adolescentes a oportunidade de explorar os parques e viveiros da capital paulista, promovendo não apenas o lazer, mas também o aprendizado sobre a importância da preservação ambiental.

São Paulo abriga um total de 117 parques municipais, entre os quais se destacam 73 parques urbanos, 27 parques lineares, 6 parques naturais, além de áreas de preservação urbana e parques situados na orla da Represa de Guarapiranga. Esses locais são ideais para atividades educativas e recreativas, permitindo um contato direto com a biodiversidade local e reforçando a consciência ambiental entre os participantes.

Os jovens estão visitando diversos espaços notáveis como o Parque Natural Fazenda do Carmo, o Parque Natural Jaceguava, o Parque Natural Bororé, o Parque Natural Varginha e o Parque Natural Itaim. Adicionalmente, têm a chance de explorar o Parque Municipal Severo Gomes e o Parque Municipal Linear Ribeirão Cocaia.

As atividades incluem caminhadas ecológicas em áreas como o Parque Horto Florestal, Parque Lajeado, Parque Jacinto Alberto, Parque Eucaliptos, Parque Faria Lima e Parque Jardim Felicidade. Essas experiências visam proporcionar momentos de aprendizado prático em meio à natureza. Além disso, visitas aos Viveiros Manequinho Lopes e Arthur Etzel oferecem aos participantes uma variedade de vivências que ampliam seu entendimento sobre o meio ambiente.

O Recreio nas Férias não apenas garante momentos divertidos aos participantes, mas também atua como um veículo para a educação ambiental, promovendo o desenvolvimento físico e cognitivo dos jovens envolvidos. O programa seguirá até o dia 24 de janeiro, com uma agenda diversificada que inclui oficinas culturais, atividades esportivas, recreativas e passeios por espaços culturais e ambientais da cidade.

Para mais informações sobre as atividades e programação do Recreio nas Férias, acesse os canais oficiais das Secretarias Municipais envolvidas.