Recreio nas Férias 2025: SP oferece atividades gratuitas para mais de 40 mil crianças

O programa Recreio nas Férias, promovido pela Prefeitura de São Paulo, teve sua primeira edição de 2025 inaugurada nesta segunda-feira (6) pelo prefeito Ricardo Nunes, em um evento realizado no CEU Feitiço da Vila, localizado na região do Capão Redondo, na Zona Sul. Com inscrições abertas até o término das atividades, que se estendem até 24 de janeiro, o programa já conta com a participação de aproximadamente 48,8 mil crianças.

O objetivo principal do Recreio nas Férias é proporcionar uma alternativa segura e enriquecedora para crianças e jovens entre 0 e 14 anos durante o recesso escolar. O prefeito destacou a importância da iniciativa ao afirmar que muitas famílias enfrentam dificuldades em deixar os filhos sob cuidados adequados enquanto trabalham. “É fundamental que as crianças tenham um espaço para aprender e se divertir”, afirmou Nunes. O programa está disponível para todos os estudantes, independentemente de estarem matriculados na rede pública ou privada.

As atividades ocorrem em 130 polos espalhados pela cidade, oferecendo uma variedade de opções culturais, esportivas e de lazer. Para se inscrever, os responsáveis devem apresentar um documento de identidade (RG) do responsável e do participante, além de um comprovante de endereço.

Fernando Padula, secretário de Educação, enfatizou que a iniciativa visa garantir que todas as crianças tenham acesso a oportunidades semelhantes às oferecidas em clubes particulares. “A proposta é promover atividades que melhorem a qualidade de vida e garantam segurança alimentar para os pequenos”, destacou Padula.

No âmbito do programa, refeições também são fornecidas: bebês recebem cinco refeições diárias e crianças maiores têm acesso a café da manhã, almoço e lanche da tarde. Essa ação complementa as iniciativas da Prefeitura para assegurar segurança alimentar durante as férias; até o momento, mais de 388 mil cestas básicas foram distribuídas a famílias cadastradas no CadÚnico.

Moradora do Capão Redondo, Erica Rosa de Lima expressou sua satisfação ao inscrever seus filhos no programa pela primeira vez. Ela elogiou a estrutura oferecida pela Prefeitura e destacou que as crianças poderão se distrair e aproveitar as atividades disponíveis. Daiana Batista, cuidadora e mãe da estudante Dandara, também elogiou a importância do programa para manter as crianças ocupadas e longe das telas. “Aqui elas têm muitas atividades para fazer e isso é muito bom”, comentou Daiana.

A programação das atividades ocorre das 9h às 16h para crianças a partir de 4 anos. Nas creches participantes, o atendimento é integral, das 7h às 17h, com cinco refeições oferecidas aos pequenos. Ao todo, são 130 polos envolvidos na iniciativa, incluindo 58 CEUs, uma EMEF e três Centros de Educação e Cultura Indígena (CECIs). Bebês até 3 anos serão atendidos em 68 Centros de Educação Infantil (CEIs).

Além das atividades recreativas, o cronograma inclui passeios a locais como Sesc Interlagos, Instituto Butantã e Museu Catavento, através de parcerias com diversas instituições. As atividades culturais englobam contação de histórias, apresentações teatrais e dança hip-hop, todas voltadas para promover uma educação integral e inclusiva durante o recesso escolar.

O Recreio nas Férias está aberto também para crianças não matriculadas na Rede Municipal, permitindo que um maior número de jovens aproveite essa oportunidade enriquecedora.