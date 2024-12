Programação de férias na Casa de Portinari

O Museu Casa de Portinari, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Brodowski (SP), tem uma programação com diversas atividades para crianças, jovens e adultos durante as férias de janeiro. Os destaques são o projeto “Férias no Museu: Brincandinho”, com jogos e brincadeiras, além de diversas oficinas, recreação e feira de artesanato.

Neste fim de semana, o Museu recebe artistas locais para o sarau musical “Cantigas de Minha Terra”, em homenagem aos 121 anos de nascimento de Candido Portinari. Confira, abaixo, a agenda completa.

Sarau Musical “Cantigas de Minha Terra”

Em comemoração aos 121 anos de nascimento de Candido Portinari, o Museu apresenta o tradicional sarau em parceria com a dupla Ricardo e Tiago. A homenagem contará também com a participação de outros músicos sertanejos do município, celebrando a ligação entre a vida simples do interior paulista e a obra do grande artista de Brodowski.

Uma oportunidade única para vivenciar a cultura local e mergulhar no universo que inspirou tantas criações de Portinari, onde a música, a poesia e as tradições do campo se entrelaçam com as cores, formas e temas retratados em suas obras. Neste encontro, o público poderá sentir a atmosfera do interior que marcou a infância do artista e reconhecer, através das canções, os elementos que moldaram sua visão de mundo e sua paixão pela arte.

Data: 29 de dezembro

Horário: às 19h

Local: esplanada do Museu Casa de Portinari

Gratuito

Férias no Museu: Brincandinho

O Museu Casa de Portinari promove diversas atividades durante o período de férias da criançada. Além de oficinas, são propostas brincadeiras como pula corda, bola de meia, pião, bugalha, diabolô, bilboquê, bola de gude, quebra-cabeças, amarelinha, peteca, jogo da memória, brinquedos pedagógicos, dança das cadeiras, morto-vivo, queimada, leitura, desenho livre com lápis de cor e tinta, e brincadeiras de roda. Em caso de chuva, as atividades são suspensas até as condições do tempo melhorarem.

Data: 02 a 31 de janeiro

Horário: das 10h às 16h

Local: esplanada do Museu Casa de Portinari

Gratuito

Férias no Museu: Oficina de Montagem e Mostra Robótica Sustentável

Em parceria com o educador Edy Kids, o Museu Casa de Portinari oferece uma oficina de robótica sustentável. A atividade proporcionará aos participantes a oportunidade de aprender sobre conceitos de robótica e eletrônica básica, enquanto constroem seus próprios projetos utilizando materiais reciclados. A oficina é gratuita e aberta ao público.

Data: 04 de janeiro

Horário: das 10h às 12h e das 14h às 16h

Local: esplanada do Museu Casa de Portinari

Gratuito

Funcionamento na semana do Ano Novo

O Museu informa seu funcionamento durante a semana do Ano Novo:

Do dia 26 ao dia 29 de dezembro: aberto normalmente, das 9h às 18h

Dia 30 (segunda-feira): fechado

Dia 31 (terça-feira): aberto das 9h às 13h

Dia 1º de janeiro (quarta-feira): fechado

A partir do dia 2 de janeiro de 2025: volta ao expediente normal, das 9h às 18h

Outras atividades durante o mês de janeiro

Exposição de miniaturas “Casas e Casos”

Datas: até 31 de janeiro, das 9h às 17h, no Galpão das Artes (rua João Brisotti, 128, Centro – Brodowski/SP)

Dia do Leitor: Roda de Leitura da obra “Candinho, um Menino que Gostava Muito de Brincar e Desenhar”

Data: 07 de janeiro, às 10h e às 15h

Férias no Museu: Oficina de Desenho

Data: 08 de janeiro, das 10h às 11h e das 15h às 16h

Férias no Museu: Oficina de Colagem

Data: 11 de janeiro, das 10h às 12h e das 14h às 16h

Feira de Artesanato

Datas: 11, 12, 18 e 19 de janeiro, das 10h às 16h

Domingo com Arte Ateliê ao Vivo

Data: 12 de janeiro, às 10h

Domingo com Arte Ateliê Virtual

Data: 12 de janeiro, às 14h

Museum Selfie Day

Data: 15 de janeiro, das 9h às 20h

Férias no Museu: Oficina de Têmpera

Data: 15 de janeiro, das 10h às 11h e das 15h às 16h

Férias no Museu: Inglês no Museu

Data: 18 de janeiro, das 10h às 12h e das 14h às 16h

Família no Museu: Atividades Intergeracionais

Datas: 18 e 19 de janeiro, das 10h às 16h

Férias no Museu: Oficina de Fantoche de Lápis

Data: 22 de janeiro, das 10h às 11h e das 15h às 16h

Férias no Museu: Recreação com Tio Pita

Data: 25 de janeiro, das 10h às 12h e das 14h às 16h

Férias no Museu: Oficina de “Vai e Vem”

Data: 29 de janeiro, das 10h às 11h e das 15h às 16h

Museu Casa de Portinari

Inaugurado em 14 de março de 1970, em Brodowski, o Museu Casa de Portinari é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, administrada pela ACAM Portinari – Organização Social de Cultura. Tem como edificação a antiga residência de Candido Portinari e representa a forte ligação do pintor com sua terra natal, origens e laços familiares.

É o local onde ele realizou suas primeiras experiências com pinturas murais e se aprofundou na técnica ao passar dos anos. Entre os ambientes que mais se destacam, estão o ateliê, com os objetos de trabalho do artista, e a “Capela da Nonna”, que Portinari pintou para sua avó.

Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 9h às 18h; às quartas-feiras, o horário é estendido até às 20h.

Entrada: gratuita

Endereço: Praça Candido Portinari, nº 298 – Centro, em Brodowski (SP)

Informações: (16) 3664-4284

YouTube: /casadeportinari

Instagram: @museucadeportinari

Facebook: /museucasadeportinari