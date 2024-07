“Férias no Museu” na Casa de Portinari tem oficina de fantoche e ateliê ao vivo na esplanada

O Museu Casa de Portinari tem atividades especiais para os próximos dias em torno do projeto “Férias no Museu”. A instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Brodowski (SP), promove uma oficina de construção de fantoche e recebe o projeto “Ateliê ao Vivo” em sua esplanada.

Além disso, uma palestra sobre preservação do patrimônio cultural a partir da experiência da instituição será realizada no Museu Casa da Memória Italiana, de Ribeirão Preto (SP), com inscrições abertas aos interessados no tema. Confira, abaixo, a agenda completa.

Oficina de Fantoche: “Menina de Fita e Palaninho”

A Casa de Portinari, por meio da oficineira Rita Luciano, propõe uma experiência de construção de bonecos e aprendizado de técnicas de manipulação e encenação. Os participantes dessa oficina terão oportunidade de desenvolver bonecos simples e dar vida a esses personagens, usando criatividade e estimulando a coordenação motora.

Data: 13 de julho (sábado)

Horário: das 10h às 12h e das 14h às 16h

Informações: (16) 3664-4284

Gratuito

“Pra Te Contar”

Nessa atividade, o artista Tino Nascimento resgata a arte de contar histórias por meio de personagens criados a partir de materiais recicláveis. Além de incentivar o hábito da leitura, a atividade desperta a imaginação por meio de criações artesanais. O intuito é a conscientização dos cuidados com o meio ambiente e as possibilidades da reciclagem.

Data: 14 de julho (domingo)

Horário: das 10h às 12h e das 14h às 16h

Informações: (16) 3664-4284

Gratuito

Domingo com Arte – ateliê ao vivo e virtual

O projeto “Domingo com Arte” é promovido no segundo domingo de cada mês. O objetivo é proporcionar ao público o contato, em tempo real, com o fazer artístico. A atividade também abre espaço para que esses artistas, em suas múltiplas linguagens, possam apresentar suas produções.

Para a edição de julho, na programação do “Férias no Museu”, a instituição contará com a participação do artista Antonio Ailton Rufato, com o Ateliê ao Vivo. O artesanato local também estará presente na esplanada.

Já a edição virtual do “Domingo com Arte” traz a arte de Elenice, artista autodidata que utiliza a técnica de pintura em gesso. O trabalho se insere na temática sacra, mas também conversa com elementos hindus e abstratos.

Ateliê ao vivo

Data: 14 de julho (domingo)

Horário: às 10h

Informações: (16) 3664-4284

Gratuito

Ateliê virtual

Data: 14 de julho (domingo)

Horário: às 14h

Local: redes sociais

Instagram: @museucadeportinari

Facebook: /museucasadeportinari

Palestra “Casa de Portinari: 54 anos de preservação”

Dentro das ações do programa Conexões Museus SP, em parceria com o SISEM, o Museu Casa de Portinari oferece a palestra “Casa de Portinari: 54 anos de preservação”, a partir da experiência da instituição, em parceria com Julio Moraes, consultor de conservação e restauro do Museu.

O objetivo da ação é conscientizar equipes museológicas sobre a importância de ações de preservação do acervo e da edificação, demonstrando também elementos do último restauro da instituição. O evento é gratuito, aberto a todos os públicos e acontece no Museu Casa da Memória Italiana, em Ribeirão Preto (SP).

Serviço

Palestra “Casa de Portinari: 54 anos de preservação” – Museu Casa de Portinari e Julio Moraes

Data: 16 de julho (terça-feira)

Endereço: Rua Tibiriçá, 776 – Centro – Ribeirão Preto/SP

Horário: às 9h

Inscrições pelo link: https://forms.gle/GDaQsK8saoZB55ff7

Informações: (16) 3664-4284 ou contato@museucasadeportinari.org.br

Oficina de customização de barcos de papel

Inspirado na canoagem, esporte náutico incluído nas Olimpíadas desde 1936, o Educativo do Museu Casa de Portinari realiza uma oficina para construção de barcos de papel. A atividade conta com o aprendizado de técnicas de dobradura e customização da peça através de desenhos e colagens.

Data: 17 de julho (quarta-feira)

Horário: das 10h às 12h e das 14h às 16h

Informações: (16) 3664-4284

Gratuito

Férias no Museu – Brincandinho

O Museu Casa de Portinari promove diversas atividades durante o período de férias da criançada. Além de oficinas, são propostas brincadeiras como pula corda, bola de meia, pião, bugalha, diabolô, bilboquê, bola de gude, quebra-cabeças, amarelinha, peteca, jogo da memória, brinquedos pedagógicos, dança das cadeiras, morto-vivo, queimada, leitura, desenho livre com lápis de cor e tinta e brincadeiras de roda.

Nesta edição, por ocasião dos Jogos Olímpicos, que acontecerão entre 26 de julho e 11 de agosto, na França, o Educativo do Museu Casa de Portinari apresenta programação especial sobre o tema: além das brincadeiras tradicionais, que remetem à infância de Candinho, haverá atividades ligadas ao futebol, basquete, vôlei, ginástica rítmica e pingue-pongue.

Data: até 31 de julho (de terça-feira a domingo)

Horário: das 9h às 17h

Informações: (16) 3664-4284

Gratuito

Outras atividades do mês de julho

Família no Museu – Oficinas Artísticas

Data: 20 e 21 de julho, das 10h às 12h e das 14h às 16h.

Recreação com o Tio Pita

Data: 20 de julho, das 15h às 17h.

Oficina de Slime – Formas e Cores

Data: 21 de julho, das 10h às 12h e das 14h às 16h.

Oficina de Futebol de Botão

Data: 24 de julho, das 10h às 12h e das 14h às 16h.

Contação de Histórias

Data: 26 de julho, às 15h.

Oficina Temperos de Vó “Minha pequena horta na garrafa PET”

Data: 27 de julho, das 10h às 12h e das 14h às 16h.

Clique no Museu

Data: 27 de julho, às 10h.

Pintura Artesanal – Oficina de Porta-Chaves do Museu

Data: 28 de julho, das 10h às 12h e das 14h às 16h.

Acervo em Segundos

Data: 28 de julho, às 10h.

Oficina de Balangandã

Data: 31 de julho, das 10h às 12h e das 14h às 16h.

Museu Casa de Portinari

Inaugurado em 14 de março de 1970, em Brodowski, o Museu Casa de Portinari, instituição do Governo do Estado de São Paulo administrada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo em parceria com a ACAM Portinari – Organização Social de Cultura, tem como edificação a antiga residência de Candido Portinari e representa a forte ligação do pintor com sua terra natal, origens e laços familiares.

É o local onde ele realizou suas primeiras experiências com pinturas murais e se aprofundou na técnica ao passar dos anos. Entre os ambientes que mais se destacam, estão o ateliê, com os objetos de trabalho do artista, e a “Capela da Nonna”, que Portinari pintou para sua avó.

Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 9h às 18h; às quartas-feiras, o horário é estendido até às 20h.

Entrada: gratuita

Endereço: Praça Candido Portinari, nº 298 – Centro, em Brodowski (SP).

Informações: (16) 3664-4284