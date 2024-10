Programação cultural de outubro tem música, exposição e teatro em Diadema

A agenda cultural da última quinzena de outubro em Diadema estará repleta de atividades em diversos segmentos artísticos e para todas as idades. Os entusiastas em música, teatro e leitura poderão conferir apresentações nos centros culturais e bibliotecas espalhadas pelo município.

Quem gosta de leitura poderá prestigiar, em vários equipamentos culturais do município, a “Semana Nacional do Livro e da Biblioteca”, que visa promover e incentivar a leitura, disseminar a informação, bem como destacar a importância do livro e da biblioteca como instituições participantes da vida social, cultural e educacional da sociedade brasileira. A atividade acontece entre 16 e 30 de outubro.

Quem é fascinado por exposições poderá conferir, de 17 de outubro a 17 de novembro, no Museu de Arte Popular, a mostra “Hiv_Hiv?”, que busca suscitar as questões atreladas ao preconceito e aos estigmas que permeiam essa doença.

A criançada também não foi deixada de fora. Os papais e mamães poderão levar seus filhos para assistir ao teatro infantil e musical “Tok Batoque – Modo de Brincar” no CEU Das Artes, dia 19 de outubro, às 17h.

Em comemoração ao Dia das Bruxas, que acontece no dia 31 de outubro, todos estão convidados a participar de uma festa de halloween no Centro Cultural Taboão a partir das 14h30, nesta mesma data.

Os centros culturais de Diadema contam com intensa programação e todos os eventos podem ser conferidos no link – https://portal.diadema.sp.gov.br/cultura/cultura-eventos/.

Confira as programações regular e especial (sujeita a alterações)

17/10 – Quinta-feira – 19:00h (Exposição – Artes Visuais)

Museu de Arte Popular

Rua Graciosa, 300 – Centro

HIV_hiv? – Livre

Pedro Padosan

A exposição questiona: você já amou alguém vivendo com HIV? Quais dos estigmas relacionados ao HIV dos anos 80 ainda persistem no século XXI? Utilizando a cianotipia e sendo uma pessoa vivendo com HIV, Pedro Padosan busca suscitar essas e outras questões que o permeiam. Projeto contemplado pelo Edital Lei Paulo Gustavo de Diadema.

Visitação: 17/10/24 à 17/11/24.

19/10 – Sábado – 17:00h (Música)

CEU DAS ARTES

Av. Afonso Monteiro da Cruz, 254 – Jardim Uniao

Tok Batoque – Modo de Brincar – Livre

Ariana Macedo e Carlos André, com músicos convidados

Surgida da parceria dos multiartistas Ariana Macedo e Carlos André, a banda traz músicas para crianças, com temas que vão de brincadeiras coletivas ao respeito mútuo, num trabalho lúdico que inclui poesia, contação de histórias e diferentes ritmos e perspectivas musicais. Projeto contemplado pelo Edital Lei Paulo Gustavo de Diadema.

19/10 – Sábado – 18:00h (Teatro Infantil)

CEU Das Artes

Av. Afonso Monteiro da Cruz, 254 – Jardim União

Doce Verão – Livre

Direção: Kleber Gouveia

Direção Artística: Gabiru e Igor Matheus.

Elenco: Carolita, Guto Henrique, Igor Matheus, Rafael Cano e William Genova

Iluminação e Sonoplastia: Peter Garanci

É verão, tempo de festa e reencontros. Nesse clima amistoso, um grupo de quatro jovens e um narrador teme passar o último dia de vida na Terra sem celebrar. Isso os motiva a se reunir e tomar decisões inusitadas.

19/10 – Sábado – 19:00h (Teatro Adulto)

Centro Cultural Serraria

R. Guarani, 790 – Serraria

Teatro em Foco – Laboratório de Cenas Curtas – 14 anos

Câmara Setorial de Artes Cênicas

A Câmara Setorial de Artes Cênicas convida grupos da cidade para uma troca de experiências e apresentações de cenas curtas e/ou processos em criação. As oficinas de Teatro dos centros culturais apresentarão, também, seus trabalhos em processo.

19/10 – Sábado – 13:00h (Encontro)

Centro Cultural Vladimir Herzog

R. Eduardo de Matos, 159 – Campanário

Festa das Crianças – Livre

Direção: Celso Ohi

Uma tarde dedicada às crianças com oficinas de artes, capoeira, pintura, teatro, leitura, brincadeiras e apresentação do Grupo Bonecos Contadores de Histórias.

20/10 – Domingo – 09:00h (Cultura Popular)

CEU Das Artes

Av. Afonso Monteiro da Cruz, 254 – Jardim Uniao

Batizado e troca de graduações – Livre

Oficinas de Capoeira do CEU das Artes e do Centro Cultural Serraria

Apresentações das turmas de educandos das oficinas de capoeira e entrega de

graduações e certificados.

31/10 – Quinta-feira – 14:30h (Encontro)

Centro Cultural Taboão

Av. Dom João VI, 1393 – Taboão

Halloween – Livre

Uma festa de Halloween repleta de diversão para crianças, adolescentes e adultos aproveitarem ao máximo neste dia

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA BIBLIOTECA

A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca – SNLB, instituída pelo Decreto nº 84.631/1980, é uma data comemorativa que visa promover e incentivar a leitura, disseminar a informação, bem como destacar a importância do livro e da biblioteca como instituições participantes da vida social, cultural e educacional da sociedade brasileira. Em comemoração à semana, que ocorre em outubro, a Secretaria de Cultura, por meio da Rede de Bibliotecas de Diadema, desenvolve uma rica programação literária em vários espaços da cidade. As atividades da SNLB incluem gincanas literárias, oficinas, feiras de troca de livros, contações de história, sessão-pipoca e muito mais, e têm como objetivo alcançar a população leitora, mas também aqueles que ainda estão iniciando no universo da leitura.

16/10 – Quarta-feira – 14:00h (Contação de Histórias)

Centro Cultural Canhema – Casa Do Hip-Hop

R. Vinte e Quatro de Maio, 38 – Jardim Canhema

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca – 4 anos

A Natureza me Contou

Direção: Mônica Xucuru

Elenco: Da Lapa e Igor Joaquim

Conheçam a história de um macaco sabido que fundou uma escola no meio da mata. Através dela, ele nos contará histórias interessantes sobre outros animais e a importante preservação da floresta, utilizando brincadeiras, lendas indígenas e muita interação com o público infantil.

19/10 – Sábado – 10:00h (Encontro Literário)

Biblioteca Olíria de Campos Barros

Rua Graciosa, 300 – Centro

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

Clube de Leitura “Leia Mulheres Diadema” – Livre

O Clube de Leitura Leia Mulheres tem a proposta de dar mais visibilidade a autoras mulheres, está consolidado na cidade há quase 3 anos com encontros mensais discutindo a literatura feminina. O livro do mês: Cartas Para Minha Avó de Djamila Ribeiro.

21/10 – Segunda-feira – 14:00h (Contação de Histórias)

Biblioteca Interativa De Inclusão Nogueira

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

A natureza me contou – A partir de 4 anos

Direção: Mônica Xucuru

Elenco: Da Lapa e Igor Joaquim

21/10 – Segunda-feira – 14:00h (Contação de Histórias)

Biblioteca Olíria de Campos Barros

Rua Graciosa, 300 – Centro

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

Mediação do livro: Cocô de passarinho de Eva Furnari – Livre

É difícil acreditar que um simples cocô de passarinho possa mudar a vida de alguém. Mas foi justamente isso que aconteceu com os moradores de uma pequena cidade.

22/10 – Terça-feira – 10:00h (Contação de Histórias)

Biblioteca Olíria de Campos Barros

Rua Graciosa, 300 – Centro

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

Encenação do livro: O grande rabanete de Tatiana Belinky – Livre

Uma tarefa irrealizável por uma só pessoa se torna possível com a colaboração de várias forças. Todos estão na horta tentando arrancar um rabanete, que teima em não sair. Aí, chega o ratinho e muda tudo.

23/10 – Quarta-feira – 14:00h (Contação de Histórias)

Biblioteca Olíria de Campos Barros

Rua Graciosa, 300 – Centro

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

Contação de história: Quem quer casar com a Dona Baratinha – Livre

Dona Baratinha é bonitinha e um belo dia está limpando a casa e encontra uma moeda de ouro e resolve se casar. Se arruma e se põe à janela à procura de um noivo. Vários são os candidatos, mas nenhum interessa até que encontra Dom Ratão.

23/10 – Quarta-feira – 14:00h (Contação de Histórias)

Centro Cultural Serraria

R. Guarani, 790 – Serraria

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

A natureza me contou – A partir de 4 anos

Direção: Mônica Xucuru

Elenco: Da Lapa e Igor Joaquim

23/10 – Quarta-feira – 14:00h (Cultura Popular)

Centro Cultural Serraria

R. Guarani, 790 – Serraria

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

Feira de Troca de Livros – Livre

Celebrando a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, a Feira de Troca de Livros proporciona um momento especial para os amantes da leitura se encontrarem e renovarem seus acervos literários. Para participar, basta trazer livros e/ou gibis em ótimas condições de uso e fazer a troca. É gratuito!

23/10 – Quarta-feira – 14:00h (Contação de Histórias)

Biblioteca Olíria de Campos Barros

Rua Graciosa, 300 – Centro

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

Contação de história: Quem quer casar com a Dona Baratinha – Livre

24/10 – Quarta-feira – 9:00h (Encontro Literário)

Centro Cultural Vladimir Herzog

R. Eduardo de Matos, 159 – Campanário

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

Feira de Troca de Livros – das 9h às 15h – Livre

24/10 – Quinta-feira – 10:00h (Artes Visuais)

Biblioteca Interativa De Inclusão Nogueira

R. Bernardo Lôbo, 263 – Vila Nogueira

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

Aula aberta de desenho: “Ilustrando uma história: da ideia ao papel” – 10 anos

Mediação: Danilo Marques

Nesta aula aberta, o público é convidado a ilustrar um texto literário, utilizando técnicas e estratégias adotadas no trabalho de um(a) ilustrador(a).

24/10 – Quinta-feira – 10:00h (Contação de Histórias)

Centro Cultural Vladimir Herzog

R. Eduardo de Matos, 159 – Campanário

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

Contação de história: Quem quer casar com a Dona Baratinha – Livre

25/10 – Sexta-feira – 9:00h (Encontro Literário)

Biblioteca Olíria de Campos Barros

Rua Graciosa, 300 – Centro

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

Feira de Troca de Livros – Livre

25/10 – Sexta-feira – 09:30h (Artes Visuais)

Centro Cultural Canhema – Casa Do Hip-Hop

R. Vinte e Quatro de Maio, 38 – Jardim Canhema

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca – 10 anos

Aula aberta de desenho “Ilustrando uma história: da ideia ao papel”

Facilitador: Danilo Marques

Nesta aula aberta, o público é convidado a ilustrar um texto literário, a partir de técnicas e estratégias adotadas no trabalho de um(a) ilustrador(a).

25/10 – Sexta-feira – 10:00h (Encontro Literário)

Biblioteca Interativa De Inclusão Nogueira

R. Bernardo Lôbo, 263 – Vila Nogueira

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

Gincana Literária com Braille – 10 anos

Mediação: Profa. Ana Maria Rosalini

Será que você consegue adivinhar o nome de uma personagem, autor ou livro em braille? O público é convidado a conhecer mais sobre a literatura infantil e infantojuvenil em braile e fonte ampliada.

29/10 – Sexta-feira – 9:00h (Encontro Literário)

CEU Das Artes

Av. Afonso Monteiro da Cruz, 254 – Jardim Uniao

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

Feira de Troca de Livros – Livre

29/10 – Terça-feira – 09:00h (Encontro Literário)

Biblioteca Interativa De Inclusão Nogueira

R. Bernardo Lôbo, 263 – Vila Nogueira

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

Gincana Literária com Libras – 10 anos

Profas.: Lu Baldez e Fabíola Oliveira

Quem nunca brincou de adivinha? E se a brincadeira for usando elementos da Língua Brasileira de Sinais, será que você consegue adivinhar? Nesse encontro, o público é convidado a conhecer um pouquinho mais da Libras, por meio da representação de histórias e personagens literários.

29/10 – Terça-feira – 10:00h (Contação de Histórias)

CEU Das Artes

Av. Afonso Monteiro da Cruz, 254 – Jardim Uniao

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

Encenação do livro: O grande rabanete de Tatiana Belinky – Livre

30/10 – Quarta-feira – 14:00h (Contação de Histórias)

Biblioteca Olíria de Campos Barros

Rua Graciosa, 300 – Centro

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

A natureza me contou – Livre

Direção: Mônica Xucuru

Elenco: Da Lapa e Igor Joaquim

30/10 – Quarta-feira – 14:00h (Encontro Literário)

Biblioteca Interativa De Inclusão Nogueira

R. Bernardo Lôbo, 263 – Vila Nogueira

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

Feira de Troca de Livros – Livre

30/10 – Quarta-feira – 15:00h (Encontro)

Biblioteca Interativa De Inclusão Nogueira

R. Bernardo Lôbo, 263 – Vila Nogueira

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca

Oficina: “Aprendendo a fazer pesquisa escolar: da biblioteca à internet” – 12 anos

Mediação: Angelina Souza

Por onde começar uma pesquisa? Como organizar as informações? A Wikipédia é confiável? Pensando nisso, o workshop propõe apresentar a jovens e adultos, em fase escolar, técnicas e princípios de elaboração de pesquisa, com materiais e fontes de informação confiáveis de bibliotecas e da internet.