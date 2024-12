Programa Qualifica Mauá capacita quem quer entrar no mercado de trabalho em 2025

O programa Qualifica Mauá, coordenado pela Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo da Prefeitura, está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes que terão início em janeiro de 2025. A maioria dos cursos é para maiores de 18 anos, com ensino fundamental completo, no entanto, alguns são destinados para pessoas com mais de 16 anos. Estes cursos são em parceria com o SENAI Mauá – Escola Jairo Candido

Já estão com as inscrições abertas, e início previsto para janeiro, quatro cursos nas áreas de Automação Pneumática Industrial, com 60 horas/aula e 8 vagas; Eletricista Instalador (160 h/a e 16 vagas); Soldador ao Arco Elétrico – Eletrodo Revestido (168 h/a e 7 vagas); e Planejamento e Controle da Produção (40 h/a e 20 vagas).

Os três cursos que terão inscrições abertas a partir de 8 de janeiro de 2025 e início das aulas em fevereiro são Preparo e Venda de Geleias e Compotas Artesanais (40 h/a e 18 vagas); Preparo e Venda de Hambúrguer Artesanal (40 h/a e 18 vagas), ambos desenvolvidos em parceria com o Sebrae e com as aulas realizadas na Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, localizada na rua Rio Branco, 808, no Centro; e Fundamentos de Instrumentação Industrial (40h/a e 8 vagas), para pessoas com 16 anos ou mais, com ensino médio completo e conhecimentos em automação, mecatrônica, instrumentação, mecânica ou eletroeletrônica.

Na hora da matrícula, menores de idade devem estar acompanhados por um responsável. É preciso apresentar os originais e cópia do RG, CPF e dos comprovantes de endereço e de escolaridade.

Os interessados devem se dirigir ao Sine-Casa do Trabalhador, à rua Jundiaí, n° 63, Bairro da Matriz. Para mais informações, munícipes podem telefonar para o número (11) 4512-7779, ramal 1836. O atendimento ao público é das 8h às 12h e das 13h às 16h.