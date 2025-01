Programa prevê aumentar longevidade para que cães vivam mais

Mais do que um melhor amigo, os cães que integram a tropa das polícias militares são reconhecidos como verdadeiros heróis. Diferentemente de seus companheiros de farda, os policiais de quatro patas têm, em média, uma carreira mais breve, que não necessariamente garante uma aposentadoria saudável, mas este cenário está prestes a mudar. A Federação Nacional dos Oficiais Militares (FENEME), com apoio do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais (CNCG) juntamente com as polícias militares, passam a integrar um programa inédito no Brasil que visa ampliar a longevidade dos cães através do retardamento dos processos de envelhecimento celular.

O Programa Avançado de Mitigação do Envelhecimento Canino (PAMEC) é resultado de um termo de cooperação entre a FENEME e a PetMoreTime, empresa de biotecnologia brasileira especializada na ciência da longevidade canina, que fornecerá a base tecnológica e já conta com a participação de 11 estados.

Os cães das polícias militares do Brasil serão os primeiros na América Latina a se beneficiarem do protocolo científico, que será aprovado pela CEUA, Comissão de Ética no Uso de Animais. Eles passarão por intervenção farmacológica personalizada e terão acompanhamento de médicos veterinários de diferentes especialidades, para que sejam realizados exames de sangue e imagem, para garantir parâmetros de saúde. Também receberão uma coleira inteligente para coleta de dados que permitirá com que esses animais sejam monitorados 24/7. A partir desses dados, serão feitas avaliações de segurança e eficácia para promover o bem-estar deles.

De acordo com Bianca Ribeiro, veterinária da PetMoreTime, o maior benefício do PAMEC para os cães das PMs é a melhoria da qualidade de vida em relação às principais doenças degenerativas. “O objetivo do programa é aplicar intervenções que possam desacelerar o processo de envelhecimento nos cães policiais, prolongando a vitalidade deles e reduzindo o aparecimento de doenças relacionadas à idade, como artrite, diabetes, declínio cognitivo e tipos de cânceres”, explica.

Para isso, o projeto vai adotar metodologias e protocolos cientificamente reconhecidos, além de oferecer treinamento especializado e cuidados veterinários de alta qualidade, para melhorar a saúde dos cães e contribuir para o avanço do estudo científico do envelhecimento. A proposta é que esses novos conhecimentos possam ser aplicados na medicina veterinária, até mesmo com os cães domésticos, e na medicina humana, com pesquisas cruzando informações entre longevidade em animais e humanos.

O PAMEC foi inspirado no Dog Aging Project, iniciativa norte-americana de pesquisa sobre envelhecimento e que já impactou positivamente a vida de mais 55 mil cães na última década nos EUA. Ambos projetos contam como o mesmo cientista-chefe: Dr. Matt Kaeberlein, biólogo e biogenrologista estadunidense, com PhD em Biologia no Instituto de Tecnologia de Massachusetts.