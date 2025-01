Vacinação anual de cães e gatos é essencial para o controle da raiva

O controle da raiva entre cães e gatos é uma prioridade para a saúde pública, sendo a vacinação anual dos animais uma prática obrigatória e crucial. Essa medida não apenas protege os pets, mas também garante a segurança da população humana.

A raiva, uma das zoonoses mais antigas conhecidas, é uma doença infectocontagiosa causada por um vírus. A transmissão ocorre principalmente através do contato com a saliva de animais infectados, frequentemente via mordidas ou arranhões. A enfermidade leva à inflamação do cérebro (encefalite), resultando em fatalidade na maioria dos casos, o que ressalta a importância da vacinação.

Os cães e gatos saudáveis devem ser vacinados a partir dos três meses de idade. Em São Paulo, a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ), parte da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), disponibiliza 18 postos fixos em diversas regiões da cidade para facilitar o acesso à vacinação gratuita. Os responsáveis pelos animais devem apresentar um comprovante de vacinação que contenha o nome do animal e o número do Registro Geral Animal (RGA) para realizar o procedimento. Para mais informações sobre o RGA, é possível consultar os canais oficiais da prefeitura.

É fundamental que cães agressivos ou mordedores sejam levados com focinheiras adequadas durante a vacinação, enquanto os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas para garantir a segurança durante o trajeto.