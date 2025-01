Programa Planeta Social incentiva voluntariado em Sorocaba

O voluntariado é uma das formas mais nobres e eficazes de contribuir para a criação de uma sociedade mais justa e solidária, incentivando pessoas a dedicarem parte do seu tempo a causas de caráter comunitário, ambiental ou educacional. Criado em 2021, o programa Planeta Social é um braço socioambiental da Construtora Planeta para apoiar entidades filantrópicas que mudam a realidade das comunidades de Sorocaba e região, com o fornecimento de cestas básicas aos seus assistidos ou promovendo atividades extracurriculares, como aulas de ballet e de reforço escolar, por exemplo.

De forma voluntária, os colaboradores que integram o comitê do Planeta Social planejam as ações para o ano todo e colocam a mão na massa para executá-las. Entre as atividades desenvolvidas pelo programa estão a arrecadação de leite, calçados e brinquedos para as entidades. Em 2024 foram mais de 12,5 mil pessoas beneficiadas.

“Toda ação do Planeta Social busca impactar positivamente a sociedade e os voluntários se reúnem no início do ano para organizar o cronograma de atividades, pensando em quais entidades serão atendidas e as necessidades de cada uma delas. O nosso lema é ‘Um só Planeta, um só propósito’ e isto faz parte do programa de Cultura organizacional da empresa, que reforça nosso compromisso com o bem-estar social e promove valores como solidariedade, ética e responsabilidade”, comenta Leandro Bettiol, analista de Comunicação Interna da construtora e também voluntário.

A Planeta, que sempre esteve comprometida com questões sociais da cidade, estimula o engajamento de seus colaboradores em ações voluntárias para que se sintam motivados a dar o seu melhor em todos os momentos, indo além do ambiente corporativo.

“No Planeta Social colocamos em prática a empatia, a solidariedade e a gratidão e este programa não visa apenas ajudar as comunidades a transformar vidas por meio de tempo e energia dos nossos voluntários, mas tem como objetivo o fortalecimento do vínculo com os nossos colaboradores. Acreditamos na construção de um ambiente de trabalho humanizado e motivador como parte de um legado positivo que a Planeta pretende deixar para Sorocaba”, afirma o Diretor Executivo da Construtora Planeta, Sandro Souza.