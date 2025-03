Programa Paulista Mais Segura reforça segurança na Avenida Paulista

A Prefeitura de São Paulo lançou, nesta sexta-feira (21), o Programa Paulista Mais Segura, uma iniciativa coordenada pela Secretaria de Segurança Urbana para intensificar o monitoramento e a proteção na região da Avenida Paulista. O programa amplia o patrulhamento com 380 agentes da Polícia Municipal, além de tecnologia avançada, como câmeras inteligentes, drones, cão-robô e base móvel do Smart Sampa.

Segundo o secretário de Segurança Urbana, Orlando Morando, a ação foi estruturada a partir da análise de indicadores criminais da região nos últimos nove meses. (“O reforço da presença física da Polícia Municipal somado à tecnologia empregada no Smart Sampa certamente irá coibir os crimes de oportunidade e ampliar a sensação de segurança”), afirma.

Área de cobertura e estrutura do programa

O programa abrange um perímetro de quase três quilômetros, cobrindo 18 quadras entre a Praça do Ciclista e a Praça Oswaldo Cruz, com foco em locais estratégicos como estações de Metrô, Masp, Rua Augusta e Consulado Japonês.

O policiamento será realizado 24h por dia, combinando efetivo fixo e motorizado, com 36 viaturas quatro rodas, 18 motocicletas, bicicletas, patins, cães e uma equipe bilíngue para atendimento a turistas.

O Smart Sampa reforçará a operação com 68 câmeras inteligentes equipadas com reconhecimento facial, além de drones e o Smart Dog, um cão-robô que monitora o fluxo de pessoas e transmite dados em tempo real. O programa ainda conta com o Smart Bus, base de apoio para comunicação direta com a central de monitoramento.

Expansão do policiamento municipal e tecnologia Smart Sampa

Desde 2021, a Prefeitura ampliou o efetivo da Polícia Municipal com a contratação de 2.000 novos agentes, sendo 500 apenas neste ano, totalizando um contingente de 7,4 mil policiais. A frota também foi reforçada com 610 viaturas, incluindo 50 elétricas.

Já o Smart Sampa, considerado o maior sistema de videomonitoramento da América Latina, soma 25 mil câmeras espalhadas pela cidade, possibilitando reconhecimento facial de foragidos, localização de desaparecidos e leitura de placas de veículos. O painel Prisômetro, instalado na Rua XV de Novembro, exibe em tempo real os resultados da operação, que já contabiliza 887 foragidos capturados, 2.081 prisões em flagrante e 51 desaparecidos localizados.