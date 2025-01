Programa “Mulheres de Peito” chega em Cotia oferecendo exames gratuitos até o dia 18

A carreta móvel do Programa Mulheres de Peito, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo e operacionalizada pela Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (FIDI), é uma ação que visa promover cada vez mais saúde para as mulheres de maneira prática e acessível. A carreta estará na cidade de Cotia e permanecerá entre os dias 07 e 18 de janeiro, realizando gratuitamente mamografias para mulheres acima de 35 anos.

Localizada na Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1401 – Jardim Nomura, a carreta atende por demanda espontânea de segunda a sexta-feira, das 8h à 17h, e aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados), por meio de distribuição de senhas no período da manhã. Serão realizados 55 exames por dia durante a semana e 25 exames aos sábados.

A mamografia é um exame muito versátil e é indispensável para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Se for detectado em fase inicial, aumenta as chances de tratamento e cura, podendo chegar a 98%. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), para cada ano do triênio 2023-2025 são estimados 73.610 novos casos da doença, sendo essa a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil ¹.

O projeto da carreta da mamografia contribui com a agilidade do diagnóstico e garante o acesso facilitado a mulheres da cidade e região. Para realizar o exame na carreta do Programa Mulheres de Peito, as pacientes de 35 a 49 anos e acima de 70 anos precisam apresentar RG, cartão do SUS e pedido médico; e as pacientes de 50 a 69 anos devem levar apenas RG e cartão do SUS.

Programa Mulheres de Peito em Cotia

Período: entre os dias 07 e 18 de janeiro

Endereço: Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1401 – Jardim Nomura – CEP: 06717-900 – Cotia – SP

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h à 17h, e aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados).

Distribuição de senhas de atendimento no período da manhã.

Documentos necessários