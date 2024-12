Programa de recape da Prefeitura de São Paulo já concluiu 1.000 trechos na cidade

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), já concluiu 1.000 trechos no maior programa de recape da história da cidade, que totalizam mais de 15,7 milhões de metros quadrados. Iniciada em junho de 2022, a ação conta com 231 trechos em execução na data de hoje.



Entre os critérios considerados para a escolha destas vias para o recape, estão o volume de tráfego, a deterioração do pavimento existente, demanda de transporte coletivo sobre pneus, histórico de operação de conservação de pavimentos viários, além de outras demandas da própria comunidade. O programa de recapeamento usa as tecnologias da informação e de engenharia para diagnosticar as condições e os problemas nas vias, soluções de recomposição do pavimento de acordo com a patologia apresentada e recuperação da malha viária com asfalto de qualidade superior.

Após o serviço finalizado pelo programa de conservação e manutenção da malha viária, as vias entram no cronograma da CET para sinalização. Todas as previsões de entrega foram cumpridas e o tempo de execução, em média de 90 dias, abreviado em grandes avenidas.

Clique aqui e veja os trechos onde o serviço está em execução e a relação de vias já recapeadas.