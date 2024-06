Programa de Intercâmbio Cultural conclui primeiro ciclo com investimentos de R$ 2,8 milhões

Depois de possibilitar viagens de 257 agentes culturais para 19 países e 15 estados brasileiros, o Programa de Intercâmbio Cultural ficará suspenso de 9 de junho até agosto deste ano. Nesse período serão feitas melhorias no Sistema Mapa da Cultura, plataforma utilizada pelo Ministério da Cultura (MinC) para operacionalizar as inscrições desse e em outros editais de fomento cultural da Pasta.

De acordo com documento publicado pelo MinC, a Comissão de Avaliação e Seleção do Programa de Intercâmbio Cultural, da Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural (Sefic), se reunirá nesse período para selecionar as propostas inscritas até a data do fechamento da plataforma e cujas viagens estejam previstas para o 2º semestre de 2024.

Ainda segundo o comunicado, as propostas que tinham previsão de deslocamento no primeiro semestre e que não puderam ser avaliadas por conta de restrições orçamentárias poderão ser reapresentadas para execução em data futura, quando a plataforma for reaberta, caso seja possível reagendar a viagem.

A diretora de Fomento Direto da Sefic, Teresa Cristina, informa que esse período de indisponibilidade será aproveitado para revisar e aprimorar o programa. “Vamos retomá-lo remodelado, com oportunidades enriquecedoras para os participantes e mais ênfase na inovação e na intersetorialidade entre cultura, em sua expressão mais ampla, e outros campos de atuação, como arte e ciência”, explica.

Resultados

Com a retomada do programa Intercâmbio Cultural, em 2023, as ações afirmativas ganharam mais destaque. O edital contém critérios diferenciados de pontuação (bonificação) para propostas protagonizadas por mulheres (cis e trans), idosos, indivíduos ou grupos de cultura urbana, pessoas LGBTQIAP+, moradores de localidades periféricas ou quem atua nesses territórios. Também foram adotadas cotas para indígenas, pessoas com deficiência e pessoas negras.

Teresa Cristina destaca que um avanço importante desse primeiro ciclo foi que o número de pessoas negras representou 35% das candidaturas contempladas, ultrapassando o mínimo previsto no edital, que era de 20%. Além disso, ela reforça que o programa cumpriu o objetivo de nacionalizar os recursos, como pede a ministra Margareth Menezes.

A região Norte foi a que contemplou mais agentes culturais (66), seguida do Nordeste (57), Centro Oeste (36), Sul (34) e Sudeste (30). “Conseguimos alcançar públicos diversos e de todas as regiões do país, proporcionando oportunidades de vivências e aprendizados importantes no meio cultural”, conclui.

De outubro de 2023, quando foi retomada a iniciativa, até o momento, o Programa de Intercâmbio Cultural, contemplou 257 pessoas no valor total de R$ 2.846.500. Nesse ciclo, o Intercâmbio Cultural atendeu candidaturas apresentadas até 5 de dezembro de 2023. Os selecionados receberam bolsa cultural no valor de até R$ 7 mil para destinos nacionais e R$ 17 mil para destinos internacionais.

Os recursos foram utilizados no custeio de despesas de deslocamento, permanência e participação nos eventos culturais para os quais o beneficiário foi contemplado, como festivais, mercados, feiras de negócios e simpósios.

Após a remodelagem feita na plataforma até agosto, outras pessoas que pesquisam ou atuam na cultura poderão se inscrever para buscar novas oportunidades de levar sua produção a outros territórios ou aprender mais sobre experiências do setor mundo afora. “O objetivo é sempre convergir no desafio de buscar novos pontos de vista sobre alguma coisa, trazer exemplos e informações que ajudem a ampliar a prática cultural coletivamente. São esses processos que pretendemos potencializar”, conclui a diretora Teresa Cristina.