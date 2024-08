Programa de Estágio do CPS oferece 613 vagas para Região Metropolitana da Capital

O Centro Paula Souza (CPS), órgão do Governo do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que administra as Escolas Técnicas (Etecs) e as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, está com inscrições abertas para a edição 2024 do seu programa de estágio até a próxima segunda-feira, 2 de setembro – no último dia, o prazo encerra-se ao meio-dia. Ao todo, estão disponíveis mais de 1,4 mil vagas para diferentes níveis de ensino e áreas de conhecimento. Os interessados em participar do processo de seleção devem se inscrever gratuitamente e realizar uma prova online, acessando o site cps.sp.gov.br/estagio.

“É muito produtivo para os estudantes praticar o conhecimento em um ambiente educacional. Isso facilita a troca de experiências e proporciona uma aprendizagem mais efetiva, estimulando o amadurecimento profissional”, avalia a diretora-superintendente do CPS, Laura Laganá.

Distribuição das vagas

As vagas estão distribuídas por todas as regiões do Estado. Para a Região Metropolitana de São Paulo, são oferecidas 613 vagas, distribuídas entre a Capital (378) e os seguintes municípios: Arujá (7), Barueri (15), Caieiras (5), Cajamar (3), Carapicuíba (10), Cotia (10), Diadema (8), Embu das Artes (7), Ferraz de Vasconcelos (8), Francisco Morato (5), Franco da Rocha (11), Guarulhos (10), Itapevi (2), Itaquaquecetuba (7), Jandira (5), Mairiporã (5), Mauá (8), Mogi das Cruzes (9), Osasco (21), Poá (2), Ribeirão Pires (4), Rio Grande da Serra (7), Santa Isabel (3), Santana de Parnaíba (18), Santo André (15), São Bernardo do Campo (12), São Caetano do Sul (11), Suzano e Taboão da Serra.

Os aprovados serão convocados para atuar em Etecs, Fatecs ou na Administração Central do CPS, localizada na Capital. Para jornada de seis horas diárias, a bolsa-auxílio mensal de nível superior é de R$ 937,59. Para estagiários de nível médio, o valor é de R$ 712,57, e para o nível técnico, de R$ 787,58. Também estão disponíveis vagas para jornada de quatro horas diárias, com bolsa no valor de R$ 475,05 para nível médio e R$ 525,05 para nível técnico. Todos os estagiários também terão direito a auxílio-transporte e alimentação.

Para concorrer a uma vaga, é necessário ser maior de 16 anos, comprovar frequência no curso exigido e estar regulamente matriculado, a partir do primeiro ano ou semestre. Um total de 10% das vagas são reservadas a candidatos com deficiência. O contrato de estágio tem validade de um ano, com possibilidade de renovação por mais 12 meses, conforme a duração do curso. Confira o edital com as vagas por município. A lista de classificação preliminar será divulgada no dia 23 de setembro.

