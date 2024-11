Programa de Concessões Rodoviárias gera mais de 10 mil vagas no quinto bimestre

O quinto bimestre de 2024 fechou com saldo positivo de 10,9 mil empregos gerados por meio do Programa de Concessões Rodoviárias da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo. As admissões, diretas e indiretas, beneficiaram trabalhadores de mais de 50 municípios ao longo dos trechos concedidos. O levantamento considera dados fornecidos pelas concessionárias que integram o programa.

A contratação de mão-de-obra qualificada, entre setembro e outubro, contempla as áreas de engenharia, administrativa, inspeção de tráfego, conservação, arrecadação, operacional e tecnologia da informação. São funções essenciais para manter a funcionalidade viária, garantindo a segurança e fluidez do tráfego.

A parceria com a iniciativa privada impulsiona o setor com oportunidades ao longo dos mais de 11 mil quilômetros de rodovias concedidas. No acumulado do ano, foram criados 55,6 mil postos de trabalho. Os profissionais contratados atuam em projetos de recapeamento e duplicação de vias, construção de novos trechos e de obras de arte especiais, faixas adicionais, contornos, prolongamentos etc, além de serviços de manutenção, administrativo e atendimento ao usuário.

Aos interessados, os sites das concessionárias disponibilizam informações detalhadas sobre as vagas e processos seletivos. Acesse aqui a página da ARTESP para ter acesso à relação das empresas e endereços eletrônicos.