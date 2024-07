Programa de concessões de rodovias em SP gera 35 mil empregos no 1º semestre de 2024

O Estado de São Paulo tem, atualmente, 110 obras de infraestrutura em andamento nas rodovias concedidas por meio do Programa de Concessões Rodoviárias, supervisionado pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). Os empreendimentos que contemplam pistas recapeadas, construção de novos trechos, faixas adicionais, contornos, prolongamentos, duplicações, entre outras estruturas, geraram 35 mil empregos no primeiro semestre.

Além da execução dos projetos ao longo de mais de 11 mil quilômetros de malha concedida, serviços de conservação, manutenção e recursos operacionais são realizados rotineiramente para manter a funcionalidade viária, que garantem segurança, fluidez do tráfego e, principalmente, impulsionam a criação de empregos e a economia.

No terceiro bimestre de 2024, por exemplo, foram criados mais de 9 mil novos postos de trabalho, diretos e indiretos, por 21 concessionárias. As oportunidades geradas abrangem funções de pedreiro, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, motorista de guincho e de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), operador de pedágio e de tráfego, coordenador de planejamento, técnico de segurança e de manutenção, analista de suprimentos, auxiliar de sinalização, analista jurídico, advogado, assistente de engenharia e inspetor de fiscalização.

No total, são mais de 50 municípios beneficiados com a geração de empregos somente em maio e junho, a partir dos investimentos e serviços de conservação e manutenção no período. Aos interessados em trabalhar nas rodovias concedidas, os sites das concessionárias e as redes sociais da Artesp disponibilizam informações detalhadas sobre as vagas e processos seletivos.