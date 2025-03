Profissionais de Engenharia de todo o país agora podem atuar em SP

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) traz uma novidade que promete facilitar a atuação dos profissionais. Agora, engenheiros, agrônomos, geocientistas, tecnólogos e designers de interiores de todo o Brasil podem obter a permissão automatizada para trabalhar em território paulista com o Registro Único, iniciativa do Sistema Confea/Crea e Mútua que unifica o cadastro profissional nacional. O projeto já havia sido implementado em Goiás.

“O que permite que profissionais de outros estados atuem aqui é o visto. Até o dia 27 de fevereiro, quando a solicitação era feita, levava de 5 a 10 dias para que a emissão do visto fosse concluída. Com a implantação do Registro Único no Crea-SP, o serviço passa a ser realizado em minutos”, explica o superintendente de Tecnologia e Inovação da autarquia, Marcelo Pessoa.

Para que o procedimento ocorra com total eficiência, o registro deve estar ativo e regular, e os dados cadastrais informados ao Sistema precisam estar atualizados. “O nosso compromisso é com os profissionais. Entendemos que, dessa forma, ao facilitar o exercício legal das profissões, contribuímos diretamente para a formalização do mercado, criando oportunidades justas de atuação”, afirma a presidente do Crea-SP, engenheira Lígia Mackey.

Depois de registrado no Conselho paulista, o profissional pode emitir Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e ter acesso aos demais serviços e benefícios que a autarquia oferece, como acesso à plataforma Crea-SP Capacita, ao Clube de Vantagens, ao Banco de Talentos e mais. “Se, por algum motivo, o profissional encontrar uma dificuldade por não cumprir essas condições, o visto dele passará pelo procedimento convencional, ficando sujeito à análise convencional antes de ser autorizado”, esclarece Pessoa.