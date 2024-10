Professor Pio Mielo sugere que escolas participem do serviço de coleta seletiva

O presidente da Câmara de São Caetano do Sul, professor Pio Mielo (PSD), encaminhou indicação ao Sistema de Água e Esgoto e Saneamento Ambiental (Saesa) para incluir as escolas municipais na distribuição de sacos amarelos, destinados ao armazenamento de itens recicláveis da coleta seletiva.

Na justificativa da indicação, Pio Mielo ressaltou a importância da ampliação desse serviço. “Ao facilitar o acesso das escolas a esses sacos, estamos não apenas contribuindo para a correta separação e destinação dos resíduos produzidos, mas também incentivando que alunos, professores e funcionários se engajem ativamente no processo de reciclagem.

“Essa medida fortalece o compromisso do município com a educação ambiental e com a preservação dos recursos naturais, promovendo uma cidade mais limpa e sustentável”, afirmou. Ao integrar as escolas ao sistema de coleta seletiva com a distribuição dos sacos amarelos, a cidade consolida seu papel como referência na gestão eficiente de resíduos sólidos”, complementou o chefe do Legislativo.

Para o professor Pio Mielo, ampliar a coleta seletiva não só reforça a cultura de sustentabilidade no ambiente escolar, mas também potencializa a disseminação de boas práticas ambientais para a comunidade na totalidade, uma vez que os alunos podem levar esses conhecimentos para suas famílias.